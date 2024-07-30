İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul'da serbest piyasada döviz fiyatları bugüne yüksek rakamlarla başladı. Dolar için açılış fiyatı 33,0650 lira, avro içinse 35,7790 lira olarak belirlendi.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada, doları 33,0630 liradan almak mümkünken, satış fiyatı 33,0650 lira olarak kaydedildi. Avro ise 35,7770 liradan alınıp, 35,7790 liradan satılmaktadır.

Önceki Günlerin Fiyatları

Dün döviz fiyatları oldukça farklı bir seviyedeydi; doların satış fiyatı 33,2010 lira, avronun satış fiyatı ise 35,7410 lira olarak belirlenmişti.