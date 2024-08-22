İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

İstanbul'da Güncel Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz işlemleri, bugün itibarıyla yeni fiyatlandırmalarla başladı. Dolar 33,9290 liradan işlem görürken, avro ise 37,9270 liradan satışa sunuldu.

Döviz Alım Satım Fiyatları

Döviz alım fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Dolar: 33,9270 lira (Alım) - 33,9290 lira (Satış)

33,9270 lira (Alım) - 33,9290 lira (Satış) Avro: 37,9250 lira (Alım) - 37,9270 lira (Satış)

Önceki Günün Fiyatları

Dünkü işlem günü itibarıyla döviz fiyatları, dolar için 33,9310 lira, avro için ise 37,7390 lira olarak belirlenmişti.