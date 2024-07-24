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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açıklandı

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları güncel veriler ile belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:01
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları Açıklandı

İstanbul'da Döviz Piyasa Güncellemeleri

Bugün, İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları belli oldu. Dolar, 32,8340 liradan işlem görmeye başlarken, avronun açılış fiyatı ise 35,6210 lira olarak belirlendi.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada, dolar 32,8320 liradan alınmakta ve 32,8340 liradan satılmaktadır. Öte yandan, avronun alım fiyatı 35,6190 lira, satış fiyatı ise 35,6210 lira olarak kaydedilmiştir.

Önceki Verilerle Karşılaştırma

Dünün verileri ile kıyaslandığında, doların satış fiyatı 32,8810 lira, avronun ise 35,7210 lira olarak belirlenmişti. Bu durumda, döviz fiyatlarında bir dalgalanma gözlemleniyor.

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