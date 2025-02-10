İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada haftaya döviz fiyatları belli oldu. Dolar, 36,0370 liradan işlem görürken, Avro 37,1650 liradan işlem görmeye başladı.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada 36,0350 liradan alınan dolar, 36,0370 liradan satılmaktadır. Avro ise 37,1630 lira alım fiyatına sahipken, satış fiyatı 37,1650 lira olarak belirlendi.

Önceki Fiyatlarla Karşılaştırma

Cuma günü dolarda görülen satış fiyatı 35,9810 lira, avro için ise 37,3210 lira olarak kaydedilmişti. Bu durum, döviz fiyatlarındaki dalgalanmanın yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olduğunu ortaya koyuyor.