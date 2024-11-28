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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 34,6540 lira, satış fiyatı ise 34,6560 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:04
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Serbest Piyasa Döviz Açılış Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları yeni güne hızlı bir başlangıç yaptı. Bugün dolarin açılış fiyatı 34,6560 lira, avronun ise 36,6520 lira olarak belirlendi.

Döviz Fiyatları

Serbest piyasada 34,6540 liradan alınan dolar, 34,6560 liradan satılmaktadır. Avro için ise 36,6500 liradan alınan fiyat, 36,6520 lira olarak satışa sunulmuştur.

Dünki Kapanış Fiyatları

Bir önceki gün, dolarin satış fiyatı 34,6580 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6410 lira olmuştu. Döviz piyasasındaki dalgalanmaların dikkat çektiği bu günlerde yatırımcılar dikkatli olmalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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