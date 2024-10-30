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İstanbul Serbest Piyasada Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları gün başladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:01
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Kurlarında Son Durum

İstanbul'da Döviz Kurları

İstanbul serbest piyasasında döviz ticareti yeni güne Dolar ve Euro'nun belirli fiyatlarla başlayarak devam etti.

Dolar ve Euro Fiyatları

Bugün itibarıyla serbest piyasada Dolar, 34,2890 lira, Euro ise 37,1140 lira üzerinden işlem görmeye başladı.

Dolar, 34,2870 liradan alınırken, satış fiyatı 34,2890 lira olarak belirlendi. Euro'nun ise alınış fiyatı 37,1120 lira, satış fiyatı ise 37,1140 lira olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz Günün Fiyatları

Cuma günü itibarıyla Dolar'ın satış fiyatı 34,2890 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,2160 lira seviyesindeydi.

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