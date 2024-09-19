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İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

İstanbul'da döviz kurlarında güncel gelişmeler: Dolar ve Euro'nun açılış fiyatları.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:57
İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Fiyatları

İstanbul'da Döviz Kurları Açılışta Hızla Değişiyor

Serbest piyasa, 30 Ekim 2023 itibarıyla döviz kurlarında önemli değişikliklere sahne olmaya devam ediyor. İstanbul serbest piyasasında, dolar 34,0620 lira, avro ise 38,0160 lira olarak belirlendi.

Güncel Fiyatlar

Alım satım işlemleri sırasında, doları 34,0600 liradan satın alabilirsiniz; satış fiyatı ise 34,0620 lira olarak oluştu. Euro'nun alım fiyatı 38,0140 lira iken, satış fiyatı 38,0160 lira olarak tespit edildi.

Önceki Gün Fiyatları

Önceki gün detaylarına baktığımızda, doların satış fiyatı 34,1000 lira, avronun satış fiyatı ise 37,9760 lira olarak kaydedilmişti.

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