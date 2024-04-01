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İstanbul Ticaret Odası’ndan Mart ayı enflasyon verileri

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre İstanbul’da aylık enflasyon artışı yüzde 3.93, yıllık artış ise yüzde 78.25 olarak görülüyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:07
İstanbul Ticaret Odası’ndan Mart ayı enflasyon verileri

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için Mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bu verilere göre, Şubat ayında yüzde 76.58 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, Mart ayı içinde yüzde 78.25’e çıktığı görülüyor.

İTO tarafından paylaşılan verilerde yer alan bilgilere göre, İstanbul’da giyim harcamalarında yüzde 8.96’lık bir artış olduğu görülüyor. Diğer harcamalarda ise bu artışın yüzde 8.66 olduğu görülmekte. Ev eşyası harcamalarında yüzde 6.01, konut harcamalarında da yüzde 3.90’lık bir artış söz konusu. Gıda harcamaları için ise artış yüzde 3.62 olurken, sağlık ve kişisel bakım için de yüzde 3.05 oranında artış yaşandı.

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