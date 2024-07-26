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İstanbul Ticaret Üniversitesi ve CyberPath'tan Önemli İşbirliği

Öğrenciler siber güvenlik alanında deneyim kazanacak. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve CyberPath işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:13
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve CyberPath'tan Önemli İşbirliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile CyberPath Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, CyberPath ile önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma ile üniversite öğrencileri, günün her saatinde sanal laboratuvarlara erişim imkanı elde ederek, siber güvenlik alanında değerli deneyimler kazanacak.

İmza Töreni ve Katılımcılar

İmza töreni, Küçükyalı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar ile CyberPath kurucusu Besim Altınok katıldı. Anlaşma, öğrencilere ve öğretim üyelerine siber güvenlik eğitimi fırsatları sunmayı amaçlıyor.

Laboratuvar Erişimi ve Avantajları

Bu işbirliği kapsamında, CyberPath, CyberExam siber güvenlik laboratuvarının lisanslarını üniversiteye 5 yıl boyunca sağlayacak. Öğrenciler, sanal laboratuvarlar aracılığıyla gerçek dünya sorunlarını çözme becerilerini geliştirecek. Sanal ortam, öğrencilerin sistemdeki ödevlerinin değerlendirilmesine olanak tanıyacak ve öğretim üyeleri, öğrencilerin performansını takip edebilecek.

Geri Bildirim ve İstatistikler

İstanbul Ticaret Üniversitesi, CyberPath'e eğitim içeriğinin geliştirilmesi için gerekli kullanım istatistiklerini ve geri bildirimleri sağlayacak. Bu işbirliği, yalnızca öğrencilerin değil, tüm siber güvenlik topluluğunun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Geleceğin Uzmanları Yetişiyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, bu anlaşma ile geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek için önemli bir adım atmış bulunuyor. Eğitimde sağlanan böyle bir işbirliği, öğrencilerin kariyerlerinde sağlam bir zemin oluşturacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, CyberPath Bilişim Yazılım Üretimi Eğitim Danışmanlık Ticaret AŞ ile...

İstanbul Ticaret Üniversitesi, CyberPath Bilişim Yazılım Üretimi Eğitim Danışmanlık Ticaret AŞ ile CyberExam siber güvenlik laboratuvarı ortaklık programı anlaşması imzaladı. Küçükyalı Yerleşkesi'nde düzenlenen imza törenine, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Abdulhamit Avşar (sağda) ve CyberParth kurucusu ve sahibi Besim Altınok (solda) katıldı.

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