Trump'tan Avrupa Birliği'ne Yüzde 25 Tarife Açıklaması

Trump, Avrupa Birliği'ne Yüzde 25 Tarife Planladıklarını Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik gümrük vergilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Trump, AB için %25 tarife uygulanacağına ve detayların yakında açıklanacağına vurgu yaptı.

Kanada ve Meksika Üzerine Açıklamalar

Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük tarifelerini durdurmayacağını belirterek, bu ülkeler üzerinden ABD'ye gelen fentanil yüzünden birçok insanın hayatını kaybettiğini savundu. "Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu," diyen Trump, 2 Nisan itibarıyla bu tarifelerin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

AB'nin Amaçlarına Dikkat Çekti

Trump, AB'ye yönelik gümrük vergilerinin detayları sorulduğunda, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda %25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım," ifadelerini kullandı. Ayrıca, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini, ancak bunun başarılı olmayacağını ve sonuçta artık oradan ithalat yapılmayacağını belirtti.

Tarife Zamanlamasıyla İlgili Kafa Karışıklığı

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri durduracağını bildirmesi, ancak bunların 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıklaması kafa karışıklığına neden oldu. ABD Başkanı, 1 Şubat tarihinde imzaladığı bir kararname ile bu ülkelerden yapılan ithalata %25 gümrük vergisi getirmişti. Başlangıçta tarifelerin 4 Şubat’ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak Trump, yürürlüğe girmeden bir gün önce, sınır güvenliğini artırmaları karşılığında bu tarifelerin 30 gün boyunca durdurulabileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı daha önce karşılıklı tarifeler ve bazı sektörlere yönelik gümrük vergileri için 2 Nisan tarihine işaret etmişti.