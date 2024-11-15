İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin

alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla önemli değişiklikler göstermeye devam ediyor.

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 34,3660 - Satış: 34,3670

Alış: 34,3660 - Satış: 34,3670 Avro: Alış: 36,3100 - Satış: 36,3110

Alış: 36,3100 - Satış: 36,3110 Sterlin: Alış: 43,5350 - Satış: 43,5460

Alış: 43,5350 - Satış: 43,5460 İsviçre Frangı: Alış: 38,6250 - Satış: 38,6330

Ankara Serbest Piyasa Döviz Kurları

ABD Doları: Alış: 34,3360 - Satış: 34,4160

Alış: 34,3360 - Satış: 34,4160 Avro: Alış: 36,2700 - Satış: 36,3500

Alış: 36,2700 - Satış: 36,3500 Sterlin: Alış: 43,4750 - Satış: 43,6850

Bu fiyatlardan alış veya satış işlemleri gerçekleştirmek için güncel durumu takip etmek önem taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.