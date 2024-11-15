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İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz kurlarının güncel alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:41
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin
alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla önemli değişiklikler göstermeye devam ediyor.

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları

  • ABD Doları: Alış: 34,3660 - Satış: 34,3670
  • Avro: Alış: 36,3100 - Satış: 36,3110
  • Sterlin: Alış: 43,5350 - Satış: 43,5460
  • İsviçre Frangı: Alış: 38,6250 - Satış: 38,6330

Ankara Serbest Piyasa Döviz Kurları

  • ABD Doları: Alış: 34,3360 - Satış: 34,4160
  • Avro: Alış: 36,2700 - Satış: 36,3500
  • Sterlin: Alış: 43,4750 - Satış: 43,6850

Bu fiyatlardan alış veya satış işlemleri gerçekleştirmek için güncel durumu takip etmek önem taşımaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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