İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

Döviz Kurları Güncel Fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin
alış ve satış fiyatları, dün ve bugün itibarıyla önemli değişiklikler göstermeye devam ediyor.
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Kurları
- ABD Doları: Alış: 34,3660 - Satış: 34,3670
- Avro: Alış: 36,3100 - Satış: 36,3110
- Sterlin: Alış: 43,5350 - Satış: 43,5460
- İsviçre Frangı: Alış: 38,6250 - Satış: 38,6330
Ankara Serbest Piyasa Döviz Kurları
- ABD Doları: Alış: 34,3360 - Satış: 34,4160
- Avro: Alış: 36,2700 - Satış: 36,3500
- Sterlin: Alış: 43,4750 - Satış: 43,6850
Bu fiyatlardan alış veya satış işlemleri gerçekleştirmek için güncel durumu takip etmek önem taşımaktadır.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.