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İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

İstanbul ve Ankara'da döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek için haberimize göz atın.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:21
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Döviz Kurları Üzerindeki Son Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Cuma günü ve bugünkü döviz kurlarını merak edenler için detaylar şöyle:

İstanbul Piyasası

Döviz TürüAlışSatışCuma AlışCuma Satış
ABD Doları35,219035,220035,189035,1900
Avro36,785036,786036,650036,6510
Sterlin44,145044,155044,170044,1800
İsviçre Frangı39,256039,261039,384039,3910

Ankara Piyasası

Döviz TürüAlışSatışCuma AlışCuma Satış
ABD Doları35,189035,269035,159035,2390
Avro36,745036,825036,610036,6900
Sterlin44,085044,295044,110044,3200

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyen günlerde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir. Güncel döviz fiyatlarını takip etmek, bilinçli yatırım kararları almak açısından kritik öneme sahiptir.

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