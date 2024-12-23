İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Döviz Kurları Üzerindeki Son Veriler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Cuma günü ve bugünkü döviz kurlarını merak edenler için detaylar şöyle:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış Cuma Alış Cuma Satış ABD Doları 35,2190 35,2200 35,1890 35,1900 Avro 36,7850 36,7860 36,6500 36,6510 Sterlin 44,1450 44,1550 44,1700 44,1800 İsviçre Frangı 39,2560 39,2610 39,3840 39,3910

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış Cuma Alış Cuma Satış ABD Doları 35,1890 35,2690 35,1590 35,2390 Avro 36,7450 36,8250 36,6100 36,6900 Sterlin 44,0850 44,2950 44,1100 44,3200

Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyen günlerde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir. Güncel döviz fiyatlarını takip etmek, bilinçli yatırım kararları almak açısından kritik öneme sahiptir.