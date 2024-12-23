İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları Güncellendi

Döviz Kurları Üzerindeki Son Veriler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz türlerinin alış ve satış fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Cuma günü ve bugünkü döviz kurlarını merak edenler için detaylar şöyle:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|ABD Doları
|35,2190
|35,2200
|35,1890
|35,1900
|Avro
|36,7850
|36,7860
|36,6500
|36,6510
|Sterlin
|44,1450
|44,1550
|44,1700
|44,1800
|İsviçre Frangı
|39,2560
|39,2610
|39,3840
|39,3910
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|Cuma Alış
|Cuma Satış
|ABD Doları
|35,1890
|35,2690
|35,1590
|35,2390
|Avro
|36,7450
|36,8250
|36,6100
|36,6900
|Sterlin
|44,0850
|44,2950
|44,1100
|44,3200
Döviz kurlarındaki bu değişiklikler, piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyen günlerde yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir. Güncel döviz fiyatlarını takip etmek, bilinçli yatırım kararları almak açısından kritik öneme sahiptir.