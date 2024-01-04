İstanbul ve Ankara'da evi olmayanlara müjde! TOKİ düşük taksitle konut satacak: İşte şanslı ilçeler

Türkiye'nin 81 ilinde konut projelerini hayata geçirmeye devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara'daki projelerin başlatılması için start verdi. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul projesinin Tuzla'da, Ankara projesinin de Sincan'da inşa edileceği öğrenildi.

TOKİ İstanbul ile Ankara projelerinde toplamda 1.244 konut yer alacak ve ihalesi Ocak ayında yapılacak. TOKİ'nin Sincan projesinin Sincan Yenipeçenek'te inşa edileceği bildirilirken projede 1.012 dairenin yanı sıra 24 mağaza da yer aldığı aktarıldı.

TOKİ İstanbul projesinin Tuzla Cami semtinde hayata geçirileceği bilgisi paylaşıldı. 232 dairenin bulunduğu projede 31 mağaza da yer alacak.





TOKİ İstanbul-Tuzla projesi yer teslimi itibariyle 300 gün, Ankara projesi de 700 günde tamamlanacak. TOKİ Ankara projesi ihalesi 8 Ocak'ta, İstanbul projesi ihalesi 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından yayınlanan ihale duyurusu aşağıda yer almaktadır;

Ankara Sincan Yenipeçenek Mahallesi 2. Etap 1012 konut ve 24 dükkan,

Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi 2. Etap 1012 adet konut, 24 dükkan inşaatı, altyapı iyileştirmeleri ve çevre düzenleme işleri için ihaleler 8 Ocak 2024 saat 11.00'de alınacak.

İstanbul Tuzla İlçesi, Cami (Merkez) Mahallesi (Has Sitesi) 232 adet Konut ve 31 adet dükkan,

İstanbul İli Tuzla İlçesi, Cami (Merkez) Mahallesi (Has Sitesi), Kentsel Dönüşüm Projesi, 232 adet konut, 31 adet dükkan , altyapı geliştirme ve çevre düzenleme işinin ihalesi 29 Ocak 2024 saat 14.00'te yapılacak.