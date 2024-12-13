DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,69 -0,13%
ALTIN
2.984,84 0,82%
BITCOIN
3.519.278,9 -0,92%

İstanbul ve Ankara'da Güncel Döviz Kurları

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarında son durum. Alış ve satış fiyatları detaylarıyla burada!

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:15
İstanbul ve Ankara'da Güncel Döviz Kurları

Döviz Kurları Güncel Durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda sıralanmıştır.

İstanbul

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,8700 34,8710
Avro 36,7110 36,7120
Sterlin 44,3400 44,3480
İsviçre Frangı 39,2580 39,2690

Ankara

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 34,8400 34,9200
Avro 36,6710 36,7510
Sterlin 44,2800 44,4900

Yukarıda belirtilen döviz kurlarının serbest piyasalardaki dalgalanmaları takip edilerek yatırım kararlarınızı şekillendirebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı'ndan AB Fıstığı İhalesi Yalanlaması
2
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-ABD İlişkileri 2024 Sonrasına Umutla Bakıyor
3
Hyundai Assan, İstanbul'da Gelecek Teknolojileri için Yeni Laboratuvar Açtı
4
Antalya Havalimanı Kasım Ayında 1,7 Milyon Yolcu Ağırladı
5
BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Pozitif Tamamladı
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Yükselişle Kapandı
7
Marmaris'te 6. Uluslararası Yatçılık Sektörü Etkinliği Başladı

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç