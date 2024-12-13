İstanbul ve Ankara'da Güncel Döviz Kurları

Döviz Kurları Güncel Durum
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları aşağıda sıralanmıştır.
İstanbul
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,8700
|34,8710
|Avro
|36,7110
|36,7120
|Sterlin
|44,3400
|44,3480
|İsviçre Frangı
|39,2580
|39,2690
Ankara
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|34,8400
|34,9200
|Avro
|36,6710
|36,7510
|Sterlin
|44,2800
|44,4900
Yukarıda belirtilen döviz kurlarının serbest piyasalardaki dalgalanmaları takip edilerek yatırım kararlarınızı şekillendirebilirsiniz.