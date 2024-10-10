İstanbul ve Dubai Ticaret Odaları Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İstanbul ve Dubai Arasında Tarihi Anlaşma

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı.

İşbirliği Anlaşması Detayları

Dubai Uluslararası Odası'nın (Dubai Chambers) organizasyonunda düzenlenen etkinlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, İTO ve Dubai Ticaret Odası'nın başkanları önemli bir mutabakat zaptına imza attı.

Önemli Açıklamalar

Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma, İstanbul ve Dubai iş dünyalarını daha da yakınlaştıracak önemli bir dönüm noktası," dedi. Lutah, gelecekte birçok ortak projeyi hayata geçireceklerini belirterek, anlaşmanın iki şehir arasındaki yatırımları artıracağına inandığını ifade etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, imzalanan anlaşmayla iki şehir merkezli firmalar arasında daha geniş ticaret ve ekonomik ilişkiler kurulmasını hedeflediklerini vurguladı. Avdagiç, "İstanbul ve Dubai, stratejik konumları ile iş dünyasına yön veren iki önemli merkezdir," şeklinde konuştu.

Gelecek Etkinlikler

İlgili anlaşma çerçevesinde, dijital, teknoloji, finansal hizmetler ve profesyonel iş hizmetleri gibi birçok alanda işbirliği yapılması planlanıyor. Ayrıca, İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda, iki ülke iş dünyasının katılımıyla bir İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri etkinliği düzenlenecek.

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat zaptı/MOU) imzalandı. Dubai Uluslararası Odası (Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi. İmzalar, Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah (sağda) ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç (solda) tarafından atıldı.

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat zaptı/MOU) imzalandı. Dubai Uluslararası Odası (Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi. İmzalar, Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah (sağda) ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç (solda) tarafından atıldı.

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat zaptı/MOU) imzalandı. Dubai Uluslararası Odası (Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi. İmzalar, Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah (sağda) ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç (solda) tarafından atıldı.