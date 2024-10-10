DOLAR
34,2 0,07%
EURO
37,58 -0,32%
ALTIN
2.886,42 -0,6%
BITCOIN
2.086.311,34 -0,95%

İstanbul ve Dubai Ticaret Odaları Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İstanbul ve Dubai iş dünyasını yakınlaştıracak işbirliği anlaşması imzalandı. Ortak projeler ve yatırım fırsatları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:25
İstanbul ve Dubai Ticaret Odaları Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İstanbul ve Dubai Arasında Tarihi Anlaşma

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı.

İşbirliği Anlaşması Detayları

Dubai Uluslararası Odası'nın (Dubai Chambers) organizasyonunda düzenlenen etkinlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, İTO ve Dubai Ticaret Odası'nın başkanları önemli bir mutabakat zaptına imza attı.

Önemli Açıklamalar

Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu anlaşma, İstanbul ve Dubai iş dünyalarını daha da yakınlaştıracak önemli bir dönüm noktası," dedi. Lutah, gelecekte birçok ortak projeyi hayata geçireceklerini belirterek, anlaşmanın iki şehir arasındaki yatırımları artıracağına inandığını ifade etti.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, imzalanan anlaşmayla iki şehir merkezli firmalar arasında daha geniş ticaret ve ekonomik ilişkiler kurulmasını hedeflediklerini vurguladı. Avdagiç, "İstanbul ve Dubai, stratejik konumları ile iş dünyasına yön veren iki önemli merkezdir," şeklinde konuştu.

Gelecek Etkinlikler

İlgili anlaşma çerçevesinde, dijital, teknoloji, finansal hizmetler ve profesyonel iş hizmetleri gibi birçok alanda işbirliği yapılması planlanıyor. Ayrıca, İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda, iki ülke iş dünyasının katılımıyla bir İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri etkinliği düzenlenecek.

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat...

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat zaptı/MOU) imzalandı. Dubai Uluslararası Odası (Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi. İmzalar, Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah (sağda) ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç (solda) tarafından atıldı.

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat...

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat zaptı/MOU) imzalandı. Dubai Uluslararası Odası (Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi. İmzalar, Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah (sağda) ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç (solda) tarafından atıldı.

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat...

Dubai Ticaret Odası ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) arasında işbirliği anlaşması (mutabakat zaptı/MOU) imzalandı. Dubai Uluslararası Odası (Dubai Chambers) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğinde İstanbul'da "Türkiye ile İş Yapmak" başlıklı forum ve networking toplantısı düzenlendi. İmzalar, Dubai Ticaret Odası Başkanı Muhammed Ali bin Raşid Lutah (sağda) ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç (solda) tarafından atıldı.

İLGİLİ HABERLER

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB, Moldova'ya 1,8 Milyar Euro Destek Sağlayacak
2
İstanbul ve Dubai Ticaret Odaları Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
3
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif
4
Ratan Tata'nın Ölümü: Hindistan'ı Şekillendiren Bir Liderin Kaybı
5
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları
6
TCMB Güncel Döviz Kurları

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak