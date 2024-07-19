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İstanbul ve Londra market fiyatları karşılaştırıldı: İki şehir arasında uçurum

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İstanbul ve Londra'daki market fiyatlarını karşılaştırdı. Londra'da 2 bin 972 TL olan 20 temel ürün, İstanbul'da 3 bin 297 TL'ye mal oluyor. Bu, Londra'da asgari ücretin yüzde 3'üne, İstanbul'da ise yüzde 19'una tekabül ediyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 22:17
İstanbul ve Londra market fiyatları karşılaştırıldı: İki şehir arasında uçurum

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul ve Londra’daki market fiyatlarını karşılaştırdı. Gökçe'nin paylaştığı veriler, Türkiye'de gıda fiyatlarının dünya genelinin aksine sürekli arttığını ve vatandaşların alım gücünün her geçen gün daha da azaldığını gözler önüne serdi.

20 TEMEL ÜRÜNDE BÜYÜK FARKLAR

Gökçe, hepimizin mutfağında bulunan 20 temel ürünün fiyatlarını esas aldıklarını belirtti. İngiltere’nin en büyük zincir marketi Sainsbury's ile İstanbul’daki bir zincir marketteki fiyatlar karşılaştırıldı. Sonuçlar oldukça çarpıcı:

Londra'da toplam fiyat: 2 bin 972 TL

İstanbul'da toplam fiyat: 3 bin 297 TL

Bu fiyatlar, Londra'da asgari ücretin yüzde 3'üne denk gelirken, İstanbul'da asgari ücretin yüzde 19'una tekabül ediyor.

TEMEL ÜRÜNLERDEKİ DİKKAT ÇEKİCİ FARKLAR

Bazı temel ürünlerdeki fiyat farklılıkları ise şu şekilde:

Kıyma: Londra'da 1 kilo 282 TL, İstanbul'da 419,95 TL.

Kuşbaşı: Londra'da 1 kilo 430,50 TL, İstanbul'da 469,95 TL.

Tereyağı: Londra'da 1 kilo 292,31 TL, İstanbul'da 524,87 TL.

Domates: Londra'da 1 kilo 40,90 TL, İstanbul'da 36,90 TL.

Yumurta: Londra'da 6 adet 79,64 TL, İstanbul'da 29,95 TL.

enflasyon

FİYATLARDAKİ UÇURUM

Gökçe'nin paylaştığı grafik, özellikle temel gıda ürünlerinde Londra ile İstanbul arasındaki fiyat uçurumunu gözler önüne serdi. Gıda fiyatlarının İstanbul'da Londra'ya göre daha yüksek olması, vatandaşların alım gücünü ciddi şekilde zorluyor.

Grafikteki en çarpıcı detaylardan biri, Londra'da 20 temel ürünün toplam fiyatının asgari ücretin sadece yüzde 3'üne denk gelirken, İstanbul'da bu oranın yüzde 19 olması. Bu durum, Türkiye'de gıda fiyatlarının artış hızının gelir artış hızını çok geride bıraktığını gösteriyor.

GIDA FİYATLARININ ARTIŞ SEBEPLERİ

Türkiye'de gıda fiyatlarının neden bu kadar yüksek olduğuna dair çeşitli faktörler bulunuyor:

Enflasyon: Türkiye'de enflasyon oranlarının yüksek olması, gıda fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor.

Döviz Kuru: Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal edilen gıda ürünlerinin maliyetini artırıyor.

Üretim Maliyetleri: Tarım ve hayvancılık sektöründe artan üretim maliyetleri, ürün fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Lojistik ve Depolama: Lojistik ve depolama maliyetlerindeki artışlar, nihai tüketiciye yansıyan fiyatların yükselmesine sebep oluyor.

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