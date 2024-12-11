İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı başladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara karşı aldıkları önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gürcan, “Başta gıda sektörü olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk ile stokçuluk ve fahiş fiyat artışına yönelik yoğun denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Yılın 11 ayında 362 milyon lira idari para cezası uyguladık.” dedi.

“Birlikte Yerel'iz” temasıyla gerçekleştirilen, zincir market temsilcileri, üretici, tedarikçi ve distribütör firmaları bir araya getiren İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı (YERELİST), 8'inci kez kapılarını İstanbul'da açtı.

Fuarın açılışına, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün ve İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere katıldı.

Küresel Ticaretin Durumu

Gürcan, fuarın açılışında, Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bilgi vererek, “Pandemi sonrası dönemde, küresel ticaret hacmindeki artış, ekonomik büyümenin altında seyretmektedir. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl %5,1 büyüyen Türkiye ekonomisi ile ilgili veriler veren Gürcan, “2023'te ticaret hacmi 59,3 trilyon lira, perakende ticaret hacmi ise 10,5 trilyon lira oldu.” dedi.

Denetim Faaliyetleri ve İdari Cezalar

Gürcan, “Yılın 11 ayında ihracat %2,5 artışla 238,5 milyar dolara ulaştı.” şeklinde açıklamalarda bulunarak, piyasa dengesini sağlamaya yönelik önlemler aldıklarını belirtti. İdari para cezası uygulamalarına değinerek, “Yılın 11 ayında yaklaşık 4,3 milyar lira idari para cezası uyguladık.” dedi.

Bakanlık, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk suçlarına yönelik idari para cezası tutarını artırırken, “Fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının ise 12 milyon liraya çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Gıda Güvenliği

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, “8 binden fazla gıda denetçimizle sektörü denetliyoruz.” diyerek tarımsal üretimin stratejik bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Gümen, “Üretim güvenliği için halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız.” dedi.

İTO ve TPF'den Mesajlar

İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, perakende sektörünün ekonomik gelişmelerden etkilendiğini belirtirken, TPF Başkanı Ömer Düzgün ise yerel zincirler olarak halkla üretici arasında güven köprüsü kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

İstanbul PERDER Başkanı Faruk Güzeldere, “Ticaret Bakanlığımızın uyguladığı tedbirlerle yerel perakendeciler her daim destek vermektedir.” açıklamalarında bulundu.

Çeşitli panellerle devam edecek olan fuar, yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.

"Birlikte Yerel'iz" temasıyla gerçekleştirilen, zincir market temsilcileri, üretici, tedarikçi ve distribütör firmaları bir araya getiren İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı (YERELİST), 8'inci kez kapılarını İstanbul'da açtı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, fuarın açılışında konuşma yaptı.

"Birlikte Yerel'iz" temasıyla gerçekleştirilen, zincir market temsilcileri, üretici, tedarikçi ve distribütör firmaları bir araya getiren İstanbul Yerel Marketler Buluşması ve Fuarı (YERELİST), 8'inci kez kapılarını İstanbul'da açtı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, fuarın açılışında konuşma yaptı.