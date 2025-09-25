Nüfusa Göre En Fazla Esnaf Burdur; Çanakkale İkinci

Ağustos verilerine göre nüfusa oranla en çok esnaf Burdur'da (%4,92), Çanakkale ikinci. Türkiye'de toplam esnaf sayısı 2 milyon 287 bin 3 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 11:14
SERHAT TUTAK - Ahilik Haftası kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerinin derlemesine göre, 31 Ağustos itibarıyla esnaf ve iş yeri verileri açıklandı.

Veri Özeti

31 Ağustos itibarıyla Türkiye'de esnaf iş yeri sayısı 2 milyon 546 bin 938 olarak belirlendi. Ülkedeki toplam esnaf sayısı 2 milyon 287 bin 3 olarak kayıtlara geçti. Esnaf sayısı, Türkiye'nin 85 milyon 664 bin 944 kişilik nüfusunda %2,67'ye karşılık geliyor.

İllere Göre Yoğunluk

Nüfusa göre en fazla esnafın bulunduğu il Burdur oldu. Burdur'da esnaf yoğunluğu %4,92 olarak ölçüldü. Nüfusu 275 bin 826 olan ilde 13 bin 581 esnaf bulunuyor.

Burdur'u nüfusa göre esnaf sayısında %4,56 ile Çanakkale takip etti. Çanakkale'nin nüfusu 568 bin 966 ve ilde 25 bin 945 esnaf faaliyet gösteriyor. Nüfusa göre esnaf yoğunluğunun yüksek olduğu diğer iller Artvin, Muğla ve Nevşehir olarak sıralandı.

En Düşük Yoğunluğa Sahip İller

Nüfusa göre esnaf sayısının en az olduğu il Batman olarak tespit edildi; oran %1,14. Nüfusu 654 bin 528 olan ilde 7 bin 474 esnaf bulunuyor. Batman'ı %1,15 ile Şırnak izliyor (nüfus 570 bin 826, esnaf 6 bin 559). Esnaf oranının en düşük olduğu diğer iller Diyarbakır, Siirt, Ağrı ve Bingöl olarak hesaplandı.

İllere Göre Toplam Esnaf Sayısı

Türkiye'de en fazla esnaf 282 bin 106 ile İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'u 139 bin 166 ile İzmir, 125 bin 699 esnafla Ankara takip ediyor. Esnaf sayısı en az il ise Bayburt olarak kayıtlarda yer alıyor; bu ilde 2 bin 195 esnaf faaliyet gösteriyor. Bayburt'u 2 bin 457 esnafla Ardahan ve 2 bin 642 esnafla Tunceli izliyor.

