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İstanbullular hop oturup hop kalkacak! Tarih verildi: Tüm şehir yerinden oynayacak

İstanbulluları korkutan uyarılar yapılırken Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Özen, tsunami açıklamalarında bulundu. İşte milyonlarca vatandaşı tedirgin eden açıklama...

Yayın Tarihi: 15.03.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 14:34
İstanbullular hop oturup hop kalkacak! Tarih verildi: Tüm şehir yerinden oynayacak

Halit Özen, İstanbul'da olası bir depremde ulaşım alanında alınacak önlemler ve yapılması gerekenlere dair değerlendirmelerde bulunurken güvenlik açısından deprem zamanı tahliyelerin acil yardım kurtarma amaçlı ve son aşamada hasarın tespiti üzerine altyapı hizmetlerinin verilmesine dair incelemelerini belirtti. Özen, bu yolculukların iyi yönetilebilmesi, depremin sosyal ve fiziksel etkisinin azaltılması amacıyla hareket edilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ KULLANIMI
Özen, deprem öncesi, anı ve sonrası için trafiği ele alarak çalışmaların 3 aşamada gerçekleştiğinin önemli olduğuna değindi. Depremin yaşanmasıyla beraber bölgede artık afet kanunların devreye girdiğini özellikle afet kanunlarına dair bilgilendirmelerin artış göstermesi gerektiği belirtildi.
Kamuya karşılık hizmet eden, taksi sürücüleri, toplu taşıma sürücüleri, raylı sistemi kullananlar ve altyapı hizmetlerinde çalışan araçların sürücülerinin tamamına, deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair eğitim verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

tsunami
SAHİL YOLUNA DİKKAT TSUNAMİ ETKİSİNİ ARTIRABİLİR
Özen, yaşanabilecek olası depremde İstanbul'da doğu batı yönlerinde sahil yolu, D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan oluşan 4 koridordan en az ikisinin açık tutulmasının önemli olduğu belirtildi. En dikkat edilmesi gereken durumlar sahil yolu olurken denize yakın olduğundan tsunami etkisinin ortaya çıkmasından ötürü deprem anında kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Raylı sistem araçları deniz yolu taşıtları ve hizmet alanlarında durumu ele alarak Özen, depremde en azından iki ya da üç günlük bir süreç içerisinde denizin kullanılmayacağına dair hazırlıklar yapılarak ulaşım sistemini buna göre kullanmamız, yardımları da buna göre ayarlanması gerektiğini belirtti.

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