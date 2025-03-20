İsveç Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

Riksbank, politika faizini yüzde 2,25'te sabit tutarak enflasyon ve ekonomik belirsizliklere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:31
İsveç Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25'te sabit tutma kararı aldı. Banka, enflasyon ve ekonomik görünüm konularında dikkatli hareket edeceğini belirtti.

Banka tarafından yapılan açıklamada, "Politika faizinin bir süre bu seviyede kalacağı öngörülmektedir. Ancak, enflasyon ve ekonomik faaliyetler gerektirdiğinde gerekli adımlar atılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, ABD merkezli ticaret çatışmaları ve değişen güvenlik durumu nedeniyle uluslararası belirsizliklere de vurgu yapıldı. Açıklamada, "Ekonomik gelişmeler açısından kritik olan; ticaret politikasındaki değişim ve Avrupa'daki savunma harcamalarında görülen belirgin artışlardır" denildi.

İç talep, yatırım ve savunma harcamalarının, ekonomik belirsizlikler arasında yer aldığına işaret eden Riksbank, 2022 sonunda enflasyonun %10'u aşmasının hala sorun yarattığını ifade etti. Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi, gıda ve elektrik fiyatlarındaki keskin artışla %2,2'den %2,9'a yükseldi.

Banka, yılın başında meydana gelen enflasyon artışının geçici olduğunu düşünüyor. Ancak, Yönetim Kurulu, enflasyonun öngörülen seviyelere düşmemesine yol açabilecek bulaşıcı etkiler konusunda temkinli hareket etme kararı aldı. Riksbank, bu yıl enflasyonun %2 ila %3 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

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