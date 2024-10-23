İsviçre'nin Banka Cazibesi Zayıflıyor

İsviçre, Zengin Banka Müşterileri için Cazibesini Yitiriyor

Deloitte tarafından hazırlanan son rapor, İsviçre'nin zengin uluslararası banka müşterileri için cazibesinin azaldığını gösteriyor. Deloitte Uluslararası Varlık Yönetimi Merkezleri Sıralaması (IWMCR)nın beşinci sayısında, İsviçre'nin yaklaşık 2,2 trilyon dolar değerindeki uluslararası varlıkla dünyada birinci sırada yer aldığı belirtildi. 2020'de bu rakam 2 trilyon 623 milyar dolar seviyesindeydi.

Sıralama ve Müşteri Kaybı

Sıralamada, Birleşik Krallık 2 trilyon 166 milyar dolar ile ikinci, ABD ise 2 trilyon 109 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Raporda, İsviçre'nin özellikle Avrupalı ve Orta Doğulu müşteriler için tercih edilen bir varlık yönetimi merkezi olmaya devam ettiği vurgulandı. Ancak, 2023'te Credit Suisse'in iflası, ülkenin finans ve bankacılık istikrarını zedeleyerek büyük ölçüde müşteri kaybına neden oldu.

Temel Avantajların Azalan Gücü

Raporda ayrıca, İsviçre'ye giren varlıkların halen tamamen toparlanmadığı ifade edilirken, geçmişteki bazı avantajların -düşük vergiler, ekonomik istikrar ve tarafsızlık gibi- son yıllarda değer kaybettiği belirtildi. Sonuç olarak, ülkenin zengin uluslararası banka müşterileri için önceki cazibesinin önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.

Küresel Varlık Yönetimi Durumu

Raporun verilerine göre, 2023 yılında yönetilen küresel varlıklar yıllık yüzde 2,9 artışla 10,1 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Dört yıl önce bu varlıkların yaklaşık yüzde 24'ü İsviçre'de yönetiliyorken, bu oran şimdi yüzde 21'e geriledi. Bu dönemde, en fazla pazar payını kaybeden ülkeler Panama ve Karayip ülkeleri olurken, en büyük kazançları Birleşik Krallık ve ABD elde etti.