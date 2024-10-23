DOLAR
34,26 -0,08%
EURO
36,98 0,02%
ALTIN
2.993,51 1,02%
BITCOIN
2.275.552,87 1,67%

İsviçre'nin Banka Cazibesi Zayıflıyor

Deloitte raporu, İsviçre'nin uluslararası banka müşterilerine olan cazibesinin azaldığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:16
İsviçre'nin Banka Cazibesi Zayıflıyor

İsviçre, Zengin Banka Müşterileri için Cazibesini Yitiriyor

Deloitte tarafından hazırlanan son rapor, İsviçre'nin zengin uluslararası banka müşterileri için cazibesinin azaldığını gösteriyor. Deloitte Uluslararası Varlık Yönetimi Merkezleri Sıralaması (IWMCR)nın beşinci sayısında, İsviçre'nin yaklaşık 2,2 trilyon dolar değerindeki uluslararası varlıkla dünyada birinci sırada yer aldığı belirtildi. 2020'de bu rakam 2 trilyon 623 milyar dolar seviyesindeydi.

Sıralama ve Müşteri Kaybı

Sıralamada, Birleşik Krallık 2 trilyon 166 milyar dolar ile ikinci, ABD ise 2 trilyon 109 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Raporda, İsviçre'nin özellikle Avrupalı ve Orta Doğulu müşteriler için tercih edilen bir varlık yönetimi merkezi olmaya devam ettiği vurgulandı. Ancak, 2023'te Credit Suisse'in iflası, ülkenin finans ve bankacılık istikrarını zedeleyerek büyük ölçüde müşteri kaybına neden oldu.

Temel Avantajların Azalan Gücü

Raporda ayrıca, İsviçre'ye giren varlıkların halen tamamen toparlanmadığı ifade edilirken, geçmişteki bazı avantajların -düşük vergiler, ekonomik istikrar ve tarafsızlık gibi- son yıllarda değer kaybettiği belirtildi. Sonuç olarak, ülkenin zengin uluslararası banka müşterileri için önceki cazibesinin önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.

Küresel Varlık Yönetimi Durumu

Raporun verilerine göre, 2023 yılında yönetilen küresel varlıklar yıllık yüzde 2,9 artışla 10,1 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Dört yıl önce bu varlıkların yaklaşık yüzde 24'ü İsviçre'de yönetiliyorken, bu oran şimdi yüzde 21'e geriledi. Bu dönemde, en fazla pazar payını kaybeden ülkeler Panama ve Karayip ülkeleri olurken, en büyük kazançları Birleşik Krallık ve ABD elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fed'in Bej Kitabı'na Göre Ekonomik Aktivite Az Değişti
2
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın İSO Toplantısındaki Açıklamaları
3
Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
İSO Meclisi Ekim Ayı Toplantısı: Ekonomi Yönetimi ve Sanayi Üzerine Değerlendirmeler
5
Uzay Ekosisteminin Gelişimi ve Uluslararası İşbirlikleri SAHA EXPO'da Tartışıldı
6
TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Üzerine Açıklama
7
Spot Doğal Gaz Piyasası Güncel Verileri

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak