ITF 2025: İstanbul Turizm Fuarı 296 Firma ve 50 Ülkeyle Buluştu

İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025 Sektörü Buluşturdu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025, 296 katılımcı firma ve 50 ülkeden turizm profesyonelini ağırlayarak sektörün buluşma noktası oldu.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu: Turizmde Türkiye'nin Gücü

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yüz yüze görüşmelerin önemine vurgu yaparak fuarın ülke pazarlamasında büyük değer taşıdığını belirtti.

Kavaloğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz insana hizmet eden bir sektörüz. Bu anlamda yüz yüze görüşmelerin, yüz yüze bulunmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu fuarın ülkemizin pazarlamasında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Antalya gibi İstanbul dünya turizminde çok önemli bir yere sahip. Her zaman söylüyorum, dünyada G-7, G-20 var, turizmin de T-7'si olsaydı Türkiye ilk 5 sırada bunun içerisinde olacaktı. Bizler çok zor bir mesleği dirayetle icra eden bir ekibiz. Bu anlamda siz değerli paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, çünkü artık hiçbir yol kolay değil. Önümüzdeki yıl da kolay olmayacak. Kolay olmayacak zamanlarda pazarlamanın etkili kullanılması çok önemli. Birlikte olmamız çok önemli. Dolayısıyla bu birlikteliği de ayrıca çok önemsediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker: Fuarcılığa Destek Çağrısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker, fuarcılık sektörünün değiştiğini ve çağın insanın çağa uyum sağlamasını gerektirdiğini söyledi. Eker, fuarcılığın kamu veya özel sektörün tek başına üstlenemeyeceği bir alan olduğunu vurguladı.

Eker, özellikle şunları dile getirdi: "Bu nedenle taşın altına elini koyan fuar şirketlerini desteklememiz gerekir. Kamusal bir görev yapıyorlar. Bu anlayışla TÜRSAB olarak İstanbul Turizm Fuarı'na sponsor olmaktan çok mutluyuz."

Turizmin dijitalleşme, teşvik ve standart gereksinimlerine de dikkat çeken Eker, turizm işletmelerinin dijitalleşmesi için teşvik edilmesi, hizmet standartlarının belirlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca sorunların çözümü için doğru yasal düzenlemeler yapılmadan ilerleme sağlanamayacağını, bunun için kamu, birlik ve derneklerin sıkı işbirliği içinde olması gerektiğini ifade etti.

Fuar, çeşitli oturumların ardından yarın sona erecek.