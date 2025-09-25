ITF 2025: İstanbul Turizm Fuarı 296 Firma ve 50 Ülkeyle Buluştu

ITF 2025, 296 katılımcı firma ve 50 ülkeden profesyoneli buluşturdu. AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ve TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker sektöre destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:01
ITF 2025: İstanbul Turizm Fuarı 296 Firma ve 50 Ülkeyle Buluştu

İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025 Sektörü Buluşturdu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 2025, 296 katılımcı firma ve 50 ülkeden turizm profesyonelini ağırlayarak sektörün buluşma noktası oldu.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu: Turizmde Türkiye'nin Gücü

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, yüz yüze görüşmelerin önemine vurgu yaparak fuarın ülke pazarlamasında büyük değer taşıdığını belirtti.

Kavaloğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz insana hizmet eden bir sektörüz. Bu anlamda yüz yüze görüşmelerin, yüz yüze bulunmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu fuarın ülkemizin pazarlamasında çok değerli olduğunu düşünüyorum. Antalya gibi İstanbul dünya turizminde çok önemli bir yere sahip. Her zaman söylüyorum, dünyada G-7, G-20 var, turizmin de T-7'si olsaydı Türkiye ilk 5 sırada bunun içerisinde olacaktı. Bizler çok zor bir mesleği dirayetle icra eden bir ekibiz. Bu anlamda siz değerli paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, çünkü artık hiçbir yol kolay değil. Önümüzdeki yıl da kolay olmayacak. Kolay olmayacak zamanlarda pazarlamanın etkili kullanılması çok önemli. Birlikte olmamız çok önemli. Dolayısıyla bu birlikteliği de ayrıca çok önemsediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker: Fuarcılığa Destek Çağrısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker, fuarcılık sektörünün değiştiğini ve çağın insanın çağa uyum sağlamasını gerektirdiğini söyledi. Eker, fuarcılığın kamu veya özel sektörün tek başına üstlenemeyeceği bir alan olduğunu vurguladı.

Eker, özellikle şunları dile getirdi: "Bu nedenle taşın altına elini koyan fuar şirketlerini desteklememiz gerekir. Kamusal bir görev yapıyorlar. Bu anlayışla TÜRSAB olarak İstanbul Turizm Fuarı'na sponsor olmaktan çok mutluyuz."

Turizmin dijitalleşme, teşvik ve standart gereksinimlerine de dikkat çeken Eker, turizm işletmelerinin dijitalleşmesi için teşvik edilmesi, hizmet standartlarının belirlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca sorunların çözümü için doğru yasal düzenlemeler yapılmadan ilerleme sağlanamayacağını, bunun için kamu, birlik ve derneklerin sıkı işbirliği içinde olması gerektiğini ifade etti.

Fuar, çeşitli oturumların ardından yarın sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı — Günlük 1624 Uçuş
2
Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünitesinde Son Hazırlıklar
3
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı: Günlük 1599 Uçuş
4
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa (Çarşamba-Perşembe)
5
MediaMarkt'ın Büyük İndirim Kampanyası: Stoklar Eritiliyor
6
ICRYPEX Türkiye: ICRYPEX Global'in İddiaları Yalanlandı
7
Nüfusa Göre En Fazla Esnaf Burdur; Çanakkale İkinci

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim