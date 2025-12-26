İTO 2026'da 800 bini aşkın üyesine yapay zeka tabanlı chatbot sunacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 800 bini aşkın üyesine hizmet süreçlerini hızlandırmak ve verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka tabanlı uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2025 Faaliyet Raporu ile 2026 İş Programı ve Bütçesi'nin görüşüldüğü Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda projeyi açıkladı.

2026'da chatbot ve dijital dönüşüm hedefi

Avdagiç, 2026 itibarıyla Oda hizmetlerine yapay zeka destekli chatbot (sanal asistan) ve otomasyon sistemlerinin entegre edileceğini belirtti. Amaç, üye taleplerine daha hızlı yanıt vermek, işlem sürelerini kısaltmak ve hizmet kalitesini yükseltmek. Avdagiç şunları söyledi: "2026 yılında üye hizmetlerimizi daha nitelikli hale getirmek için iş süreçlerimize yapay zeka destekli çözümleri mutlaka dahil edeceğiz."

DİJİTO Projesi ve veri altyapısı

İTO, HAVELSAN iş birliği ile yürütülen DİJİTO Projesi kapsamında FAZ-1 ve FAZ-2 modüllerini devreye aldı. Oda'nın 20 müdürlüğünde farklı platformlarda yürütülen süreçler tek bir merkezde toplanarak tamamen dijitalleştirildi. Avdagiç, "Tüm iş süreçlerini tek bir veri tabanında topladık" vurgusuyla kurum için değerli bir büyük veri (big data) altyapısı oluşturulduğunu aktardı.

Proje kapsamında geliştirilen teknik veriler şöyle: 3 milyon 698 bin 938 satır kod yazıldı ve 341 milyon 173 bin 144 kayıt dijital ortama aktarıldı. Bu veri havuzu üzerinden veri madenciliği çalışmalarıyla üye bazlı gelişmiş raporlamalar üretilmeye başlandı ve yapay zeka, robotik iş süreçleri ile chatbot altyapıları için gerekli ortam hazırlandı.

Portal, siber güvenlik ve 2026 hedefleri

İTO kurumsal portalı (www.ito.org.tr) güncel teknoloji standartlarına uygun hale getirildi; ödeme ve randevu sistemleri dahil çeşitli hizmetler için yazılım geliştirme çalışmaları tamamlandı. Dijitalleşmenin dezavantajlarına karşı siber güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmış durumda.

Avdagiç, 2026 hedefleri arasında yapay zeka ve otomasyon, siber güvenlik, veri odaklı karar mekanizmaları, yeşil IT ve sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, 2026'da dijital servisleri genişleteceklerini söyledi.

Mesleki eğitimde yükselen hedef: 100 okul

Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında yürütülen İTO Hamilik Projesi ile mesleki eğitimde atılım yapıldığını aktaran Avdagiç, hamilik yapılan meslek lisesi sayısının 54'ten 2025 itibarıyla 59'a yükseldiğini ve ilk hedefin bu sayıyı 100'e çıkarmak olduğunu söyledi. TOBB Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de hamiliği sürdürülüyor ve okullara ayrılan bütçe artırıldı.

Avdagiç, 2025'te AB Erasmus+ Programı kapsamındaki "Mesleki Eğitim Akreditasyonu"na müracaat ettiklerini, projenin 2026 başında sonuçlanacağını ve proje kapsamında hamisi oldukları en az 8 meslek lisesinden öğrencilerin yurtdışında staj imkanına kavuşacağını ifade etti.

Uluslararası temaslar ve B2G girişimleri

Ticari diplomasi faaliyetlerine 2025'te de devam ettiklerini belirten Avdagiç, Lüksemburg, Mısır, Suudi Arabistan, Çin, Singapur, ABD, Pakistan gibi ülkelerden olmak üzere 60'tan fazla üst düzey yabancı heyet ile İTO'da toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ayrıca Oda, B2G (Business to Government) görüşmelerini programına ekledi; yabancı ülkelerin İstanbul'da faaliyet gösteren ticari temsilcilikleri ile Oda üyeleri arasında yapılan görüşmeler olumlu geçti. İlk etkinlikte Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Avusturya; ikinci etkinlikte Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan temsilcilikleriyle buluşmalar düzenlendi. 2026'da Belçika, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan, Mısır ve Malezya temsilcilikleriyle projenin sürdürülmesi planlanıyor.

İTO, dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı yatırımlarla 2026'da üyelerine daha hızlı, güvenli ve veri odaklı hizmet sunmayı hedefliyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ