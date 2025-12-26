DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan Hollanda’da Elazığlı İş İnsanlarıyla Buluştu

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Hollanda’da VEON Başkanı Ümit Akbulut ve Elazığlı iş insanlarıyla bir araya gelerek ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:09
Elazığ TSO Başkanı İdris Alan Hollanda’da Elazığlı İş İnsanlarıyla Buluştu

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan Hollanda’da Elazığlı İş İnsanlarıyla Buluştu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hollanda temasları kapsamında Hollanda Elazığlı İşverenler Derneği (VEON) Başkanı Ümit Akbulut ve dernek üyesi Elazığlı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Buluşma, Hollanda’da Elazığ kültürünü başarıyla yaşatan ve iş dünyasında önemli çalışmalara imza atan hemşehrilerin katılımıyla samimi bir atmosferde gerçekleşti. Programda, Elazığ ile Hollanda arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamalar

İdris Alan ziyarete ilişkin değerlendirmelerinde şunları söyledi: "Çok kıymetli Hollanda Elazığlılar Dernek Başkanımız Ümit Akbulut Bey ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri bizleri misafir ettiler. Gerçekten de Hollanda’da bu kıymetli hemşehrilerimizin yapmış olduğu başarılı çalışmaları görmek, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizleri son derece memnun etmiştir. Kıymetli başkanımızın ve yönetim kurulu üyelerimizin başarılarının devamını diliyorum. Bizleri kabul ettiklerinden dolayı odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum."

VEON Başkanı Ümit Akbulut ise Elazığ TSO Başkanı Alan’ın Elazığ’da yürüttüğü çalışmaların yurt dışındaki Elazığlı iş insanları için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Elazığ’daki sanayi ve iş dünyasıyla iş birliği ve iletişimin artarak devam edeceğini ifade etti.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, HOLLANDA’DA ELAZIĞLI İŞ İNSANLARIYLA...

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, HOLLANDA’DA ELAZIĞLI İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, HOLLANDA’DA ELAZIĞLI İŞ İNSANLARIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ TSO Başkanı İdris Alan Hollanda’da Elazığlı İş İnsanlarıyla Buluştu
2
İş Bankası’ndan 'Ödeme İste' ve 'Dijital Tahsilat' ile Tahsilatta Yeni Dönem
3
Manisa Salihli'de 'Zeytin 5.0 Projesi'yle Minikler Ağaçtan Sofraya Üretti
4
Bolat: Esnaf Kredilerinde 23 Yıldır %50 Hazine Sübvansiyonu
5
Yılmaz: Ocak Enflasyonu ile Enflasyonda 20'li Rakamları Göreceğiz
6
Tavşanlı'da Mera Islahı: Çardaklı'da Gübreleme ile Verim Artışı
7
Siverek Aşevi Tasarrufla Araç Filosunu Yeniledi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı