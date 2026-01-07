İTO Başkanı Avdagiç: 30 Euro Limitinin Kaldırılması Yerli Üretime Fırsat

Avdagiç'ten Cumhurbaşkanı Kararı değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Avdagiç, kararın küresel eğilimlerle uyumlu olduğunu ve Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararın, dünya çapında korumacı ticaret reflekslerini yansıttığını vurguladı. Ayrıca AB’nin 150 euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının da gündemde olduğuna dikkat çekti.

Bu düzenlemenin orta ve uzun vadede Türkiye’nin üretim kapasitesini, istihdamını ve ticari dengelerini güçlendirebilecek bir fırsata dönüşebileceğini belirten Avdagiç, markalaşma, ölçek ekonomisi ve tasarım alanlarında atılacak adımların önemine işaret etti. Avdagiç, Türkiye’nin e-ihracatta dünya markası olması için devlet desteğiyle birlikte yerli üreticilerin atacağı adımların kritik olduğunu söyledi.

Avdagiç, kararın tüketicinin mağduriyetini önlemede yerli üreticilere de sorumluluk yüklediğini belirterek şu çağrıyı yaptı:

’’İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı’nı memnuniyetle karşılıyoruz. AB’nin de 150 euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının gündemde olduğunu biliyoruz. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararı, bu yönüyle küresel ölçekte korumacı ticaret reflekslerini yansıtan ve uluslararası eğilimlerle eşgüdüm içinde değerlendirilmesi gereken bir adım olarak görüyoruz.

Bu düzenleme, orta ve uzun vadede Türkiye’nin üretim kapasitesini, istihdamını ve ticari dengelerini güçlendirecek bir fırsata dönüşebilir. Bu nedenle markalaşma, ölçek ekonomisi, tasarım alanlarında atılacak yeni adımlar ve Türkiye’nin e-ihracatta dünya markası olması için devletin desteğiyle birlikte yerli üreticilerimizin atacağı adımlara odaklanmalıyız.

Bu kararla birlikte yerli üreticilerimize tüketicimizin mağduriyet yaşamasını önlemede önemli sorumluluklar düşüyor. En başta üreticilerimiz ve markalarımız, üretimde kazanacağı maliyet avantajlarını tüketiciye daha çok yansıtmalıdır. Yerli üreticilerimizin fiyat-kalite dengesi tutturup, erişilebilir ürün gamını genişleterek, kararın amacının hasıl olması için tüm gücünü göstereceğine inanıyorum.’’

Özetle, Avdagiç kararı yerli üretimi güçlendirecek stratejik bir fırsat olarak niteleyerek hem kamu hem de özel sektör düzeyinde eşgüdümlü adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

