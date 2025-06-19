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İTO Başkanı Avdagiç: İsrail-İran Gerilimi Gemi Lojistiğini Olumsuz Etkiliyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bölgedeki gerilimlerin gemi lojistiğine olan etkilerini ve hava trafiğinin olumsuzlaşmasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:56
İTO Başkanı Avdagiç: İsrail-İran Gerilimi Gemi Lojistiğini Olumsuz Etkiliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail ile İran arasında artan gerilimlerin gemi lojistiğini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini ifade etti. Avdagiç, "Kısıtlamalardan dolayı birçok uçuş farklı güzergahlardan gitmek zorunda kalıyor. Kısa vadede burada hem deniz koridorunun hem de hava koridorunun en azından makul bir seviyede işlemeye devam etmesi en öncelikli beklentilerimiz arasında," dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Avdagiç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve İran'a yapılan saldırıların bölgede yeni bir gerginlik yarattığını belirtti. "İsrail, bu savaşı bölgeye yayarak doğrudan İran'a kapsamlı bir saldırı başlattı. Tüm bu süreç, uluslararası hukukun tamamen dışında gelişiyor," diye ekledi.

Avdagiç, İsrail'in tek taraflı ve saldırgan tutumunu eleştirerek, "Bu durumun asla kabul edilebilir olmadığını" ifade etti. İran'ın meşru savunma haklarını kullanma yoluna gittiğini vurgulayan Avdagiç, Hürmüz Boğazı'nın dünya petrol ihracatının %20'sinden fazlasını barındırdığını belirtti.

Gelişen olaylarla birlikte petrol fiyatlarının da artış göstermesi bekleniyor. Avdagiç, "Petrolün varil fiyatı 130 dolara kadar çıkabilir," şeklinde bir tahminde bulundu. Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, İran ve İsrail hava sahalarının kapatılması nedeniyle bölgedeki hava trafiğinin olumsuz etkilendiğini de sözlerine ekledi.

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye ile İran arasında var olan tarihi ve kültürel bağların, bu durumun Türkiye’yi de etkilediğini belirtti. "Cumhurbaşkanımızın bu konudaki girişimleri çok önemli," diyerek, Türkiye’nin diplomatik çabalarını vurguladı.

Ayrıca, Avdagiç, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini söyledi. "Bu süreç, 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve güncellenmesi şart," dedi. Korumacılığın dünya ticaretini kısıtlayan bir yaklaşım olduğunu dile getiren Avdagiç, Türkiye'nin daha rekabetçi pazarlar yaratmasının önemine dikkat çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail ile İran arasındaki gerilimi AA...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail ile İran arasındaki gerilimi AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail ile İran arasındaki gerilimi AA...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail ile İran arasındaki gerilimi AA muhabirine değerlendirdi.

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