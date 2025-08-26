DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,76 -0,18%
ALTIN
4.454,43 -0,45%
BITCOIN
4.526.039,97 -0,58%

İTO Başkanı Avdagiç: Politika Faizinde 1000 Baz Puanlık Düşüş Bekleniyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB'nin 300 baz puan indiriminin önemli olduğunu, yıl sonunda toplam 1000 baz puan düşüş ve enflasyonun %30'un altında kapanmasını beklediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:10
İTO Başkanı Avdagiç: Politika Faizinde 1000 Baz Puanlık Düşüş Bekleniyor

İTO Başkanı Avdagiç: Politika Faizinde 1000 Baz Puanlık Düşüş Bekleniyor

TCMB'nin 300 baz puan indirimi ve gelecek beklentileri

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son kararını değerlendirdi.

Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizini 300 baz puan düşürmesinin çok önemli olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar üç toplantı daha yapılacağını ifade etti.

Konuşmasında, "(Politika faizi) Toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını normal konjonktürde öngörüyoruz. Sene sonunda da finansman maliyetinin aşağı doğru geleceğini, enflasyonun da yüzde 30'un altında bir rakamla kapanabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Avdagiç, değerlendirmelerini İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı programında paylaştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç (solda), İstanbul Finans Merkezinin...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç (solda), İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak AA Finans Haberleri Müdürü Mehmet Kadir Kılınç (sağ 2), AA Finans Haberleri Kıdemli Muhabiri Elif Ferhan Yeşilyurt'un (sağda) sorularını yanıtladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç (solda), İstanbul Finans Merkezinin...

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı Lojistik Üssüne Dönüştü — İTO Başkanı Şekib Avdagiç
2
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Meslek Liselerinde Avrupa ile 6'ya 1 Fark
3
İTO Başkanı Şekib Avdagiç Yeniden Aday: Yeni Dönemde Göreve Talip
4
İTO Başkanı Avdagiç: Politika Faizinde 1000 Baz Puanlık Düşüş Bekleniyor
5
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, Suriye'nin Başlıca Ticaret Ortağı ve Yatırımcısı Olmalı
6
Gazprom ve Moğolistan Enerji İşbirliği Deklarasyonu İmzaladı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)