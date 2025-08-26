İTO Başkanı Avdagiç: Politika Faizinde 1000 Baz Puanlık Düşüş Bekleniyor

TCMB'nin 300 baz puan indirimi ve gelecek beklentileri

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son kararını değerlendirdi.

Avdagiç, Merkez Bankası'nın politika faizini 300 baz puan düşürmesinin çok önemli olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar üç toplantı daha yapılacağını ifade etti.

Konuşmasında, "(Politika faizi) Toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını normal konjonktürde öngörüyoruz. Sene sonunda da finansman maliyetinin aşağı doğru geleceğini, enflasyonun da yüzde 30'un altında bir rakamla kapanabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Avdagiç, değerlendirmelerini İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı programında paylaştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç (solda), İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak AA Finans Haberleri Müdürü Mehmet Kadir Kılınç (sağ 2), AA Finans Haberleri Kıdemli Muhabiri Elif Ferhan Yeşilyurt'un (sağda) sorularını yanıtladı.