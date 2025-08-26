İTO Başkanı Şekib Avdagiç Yeniden Aday: Yeni Dönemde Göreve Talip

AA Finans Masası'na konuk oldu (4)

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Anadolu Ajansı'nın AA Finans Masası'na konuk oldu.

İTO seçimlerinde başkan adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunan Avdagiç, "Tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle, bize destek veren değerli iş dünyasının temsilcileriyle beraber yeni dönemde de göreve talip olmak için yola çıktık." dedi.

Avdagiç, İstanbul Finans Merkezinin katkısıyla hazırlanan Anadolu Ajansı...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç (solda), İstanbul Finans Merkezinin katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak AA Finans Haberleri Müdürü Mehmet Kadir Kılınç (sağ 2), AA Finans Haberleri Kıdemli Muhabiri Elif Ferhan Yeşilyurt'un (sağda) sorularını yanıtladı.