İTO Haziran Meclis Toplantısında Büyüme Çağrısı ve Gazze Vurgusu

İTO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, haziran ayı meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Son dört çeyrekte %2-3 bandına inen büyümenin, Türkiye'nin ekonomik potansiyelinin altında olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Türkiye yılda en az %4,5-5 bandında büyümeli” dedi.

Büyüme Hedefleri ve Ekonomik İhtiyaçlar

Avdagiç, üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılması gereken adımlara dikkat çekerek, “Enflasyonun tek haneye indirilmesi ve yüksek faiz ortamının sonlandırılması kritik öneme sahip” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, yüksek faiz oranlarının üretim ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti.

Gazze'deki Durum ve İnsani Çağrı

İTO Başkanı, Gazze'deki insanlık dramına da değinerek, “Gazze'ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Gözle görülür bir şekilde süregelen şiddetin ve baskının dünya kamuoyunda yarattığı sessizliği eleştiren Avdagiç, “İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara karşı durmalıyız” diyerek bu durumun insanlık görevi olduğunu vurguladı.

Yeni Yatırım Teşvikleri ve KOBİ'lere Destek

30 Mayıs’ta açıklanan yeni yatırım teşvik sistemine de değinen Avdagiç, bu sistemin stratejik ve katma değerli yatırımlara daha fazla destek sunacağını ifade etti. KOBİ'lerin önemini vurgulayan Avdagiç, “İnovatif girişimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin Ekonomik Potansiyeli ve Yabancı Yatırımlar

Türkiye'nin uluslararası düzeyde bir cazibe merkezi olma özelliğini artırdığını belirten Avdagiç, Avrupa'dan birçok ülkenin Türkiye ile iş yapmak istediğini söyledi. Bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Avdagiç, hükümete de bu noktada destek olma çağrısında bulundu.

İTO'dan yapılan açıklamada, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in odanın haziran ayı toplantısındaki konuşmasına yer verildi.

İTO'dan yapılan açıklamada, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in odanın haziran ayı toplantısındaki konuşmasına yer verildi.