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İTO: Ocakta En Çok Fiyatı Artan ve Azalan Ürünler Duyuruldu

İstanbul'da ocak ayında fiyatı en fazla artan ürün diş muayenesi, en çok düşen ürün ise kabak oldu.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:42
İTO: Ocakta En Çok Fiyatı Artan ve Azalan Ürünler Duyuruldu

İstanbul'da Ocak Ayında Ürün Fiyatlarındaki Değişiklikler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Verilere göre, bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %66,67 ile diş muayenesi olurken, en fazla fiyat düşüşü gösteren ürün %23,47 ile kabak oldu.

Fiyat Artışında Öne Çıkan Ürünler

Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde yer alan 336 ana üründen 240'ının fiyatı yükseldi. Sağlık harcamaları grubunda en belirgin artış, diş muayenesi için yaşandı. Ayrıca, eylemli kitaplar %52,80, dolgu %44,71 ve diş çekimi %44,09 artış gösterdi.

Ulaştırma harcamaları kapsamında köprü-otoyol ve tünel geçiş ücreti %43,89, otopark ücreti %40, şehir içi ulaşım %35,58, taksi %35, okul servis ücreti %34,96 artış gösterdi. Gıda ürünleri arasında ise yeşil soğan %32,61, salatalık %29,36, limon %17,75 ve ekmek %15,24 oranında zamlandı.

Fiyat Düşüşünde Öne Çıkan Ürünler

Ocakta, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan kabak, %23,47 ile fiyatı en çok azalan ürün olarak dikkat çekti. Ayrıca, karnabahar %19, kadın kazağı %8,39 ve erkek kazağı %8,31 oranında geriledi.

Gıda harcamaları arasında, zeytinyağı %6,92, ütü %6,90, kadın hırkası %6,33, ıspanak %5,99 ve pırasa %5,72 düşüş kaydetti. Diğer giyim ürünlerinden ise kadın gömleği %5,47, erkek montu %5,22 oranında fiyat azalışı yaşadı. Lokanta ve oteller grubunda ise gecelik otel oda ücreti %3,52 düştü.

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