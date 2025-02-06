İzmir'de 40 Jeotermal Kaynak Arama Sahası İhaleye Çıkıyor

İzmir Jeotermal Kaynak İhaleleri Başlıyor

İzmir'de jeotermal enerji kaynakları için yeni bir fırsat doğuyor. İzmir Valiliği tarafından yayımlanan ilana göre, toplamda 40 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihale edilecek.

İhale Yerleri ve Tarihi

İzmir'in Menderes, Aliağa, Foça, Selçuk, Kiraz, Ödemiş, Tire, Karşıyaka, Bergama, Kemalpaşa, Menemen ve Torbalı ilçelerini kapsayan 39 jeotermal kaynak arama sahası ile Torbalı ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahası, açık artırma usulü ile ihale edilecek.

İhaleler, 18 Şubat 2025 tarihinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.