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İzmir'de Damla Sakızı Üretimi Artırılacak

İzmir'de Çeşme damla sakızı üretiminin hedefi yıllık hasadı 5-6 ton seviyesine çıkarmak.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:06
İzmir'de Damla Sakızı Üretimi Artırılacak

İzmir'de Damla Sakızı Üretiminin Artırılması Planlanıyor

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, coğrafi işaretli Çeşme damla sakızı üretimini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Üretim miktarını 5-6 yıl içerisinde yıllık 200-250 kilogramdan 5-6 ton seviyesine çıkararak önemli bir atılım yapmayı planlıyorlar.

Üretim Hedefleri ve Çizim İşlemleri

Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesinde yapılan hasat öncesi etkinliğe katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme'nin tarımda da ön plana çıkacağına dikkat çekti. Çankırı, bölgede daha katma değerli ürünler elde etme potansiyelini vurguladı.

Sakız Reçinesinin Faydaları

Mustafa Şahin, sakız reçinesinin tıbbi kullanım alanlarını da sıraladı. Reçine, mide rahatsızlıkları, yanık tedavisi ve kozmetik alanında 360'a yakın üründe kullanılmakta.

Yerli Üretimi Teşvik Etme Çabası

İzmir'in Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar ilçelerindeki 60 binden fazla sakız fidanı ve olgun ağaç ile üretim kapasitesini artırma hedefindeyiz. Şahin, yerel kooperatiflerle iş birliği yaparak Türkiye'nin damla sakızı ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamayı planlıyor.

Çizim işleminin ardından, 15 gün sonra ağaçlardan damla sakızının hasadı yapılacak.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü...

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı (sağ 4) ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin (sağ 3), Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

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