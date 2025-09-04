İzmir'de Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu — Stratejik Enerji Ortaklığı Öne Çıktı

İzmir'de Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu toplandı

İzmir'de bir otelde, TÜREK 2025 kapsamında düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu enerji işbirliği ve bölgesel güvenlik gündemini masaya yatırdı. Forumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

Muhtar Babayev: Sorumlu ortaklık ve iklim dönüşümü

Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev, konuşmasında iki ülkenin enerji işbirliğinin hem bölgesel hem de küresel enerji güvenliğinde belirleyici olduğunu vurguladı. Babayev, “Azerbaycan ve Türkiye, küresel enerji sisteminde her zaman sorumlu ortaklar olmuş ve küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamışlardır.” dedi.

Babayev, Türkiye'nin son dönemdeki iklim adımlarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı: “Türkiye, iklim politikası alanında son zamanlarda önemli adım attı. Kabul edilen iklim yasası, ülkenin uzun vadeli karbon nötrlüğü hedefinin temelini oluşturdu. Bu yasa Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki iradesini ve kararlılığını gösteren tarihi karardır. Türkiye'nin ulusal iklim hedefleri, küresel süreçlerde sorumlu ortak olduğunu da kanıtlıyor. Emisyonları azaltmak, temiz enerji kaynaklarını genişletmek ve yeşil yatırımları teşvik etmek için atılan adımlar, Türkiye'nin karbonsuzlaşma yolunu açıkça ortaya koyuyor. Her iki ülke de enerji dönüşümünün yarattığı fırsatların farkında. Azerbaycan ve Türkiye, küresel enerji sisteminde her zaman sorumlu ortaklar olmuş ve küresel enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynamışlardır. Her iki ülke de şu anda yenilenebilir enerji alanında önemli projeler yürütmektedir.”

Perviz Şahbazov: Stratejik ortaklık zorunluluğu

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye'nin yenilenebilir enerji, enerji depolama, yeşil hidrojen, karbon yakalama teknolojileri, enerji verimliliği ve piyasa düzenlemelerindeki deneyiminin Azerbaycan için kritik önemde olduğunu belirtti. Şahbazov, “Güçlü bir Azerbaycan-Türkiye enerji ortaklığı stratejik zorunluluktur çünkü hem ülkelerimiz, bölgemiz hem de uluslararası alanda büyük önem taşımaktadır. Bu birlik, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın bir simgesidir.” ifadelerini kullandı.

Şahbazov, forumun işbirliği gündemine hidrokarbonlardan madenciliğe, yenilenebilir enerjiden enerji düzenlemesine kadar 6 ana yönün dahil edilmesinin önemine işaret ederek yeni projeler ve fırsatların bu platform üzerinden ilerleyeceğine olan inancını dile getirdi.

Forum Protokolü ve çalışma grupları

Konuşmaların ardından Bakan Bayraktar ile mevkidaşı Şahbazov, iki ülkenin enerji alanında işbirliğini geliştirmeyi öngören Forum Protokolü'ne imza attı. Protokol kapsamında taraflar, enerji alanında faaliyet gösteren küresel ve bölgesel organizasyon ve kuruluşlarda işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kalacak.

Forum, ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 6 çalışma grubu ile faaliyet gösterecek. Gün boyunca ele alınacak başlıklar arasında "hidrokarbon ve petrokimya", "yenilenebilir enerji", "elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletim", "regülasyon", "enerji verimliliği" ve "madencilik" yer aldı.