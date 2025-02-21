İzmir'deki Optik Fuarı Sektörü Buluşturdu

İzmir'de Optik Sektörüne Yön Veren Fuar

İzmir'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Fuara dair açılış konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, etkinliğin sektör için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Tugay, İzmir'in tarihin her döneminde ticaretin, kültürün ve yeniliklerin merkezi olduğunu belirterek, taşlarla dolu fuara Almanya, Azerbaycan, Kosova, Mısır gibi pek çok ülkeden paydaşların katılım sağladığını ifade etti. Ayrıca, fuarda ülkenin dört bir yanından 50'nin üzerinde yerli katılımcının yer aldığını da kaydetti.

Tugay, fuarların İzmir'in dünya ile bağlantılarını güçlendirmeye ve şehir ekonomisini büyütmeye katkı sağladığını dile getirerek, şunları söyledi: "Geçen yıl düzenlediğimiz fuarlarda 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 2025'te Fuar İzmir ve Kültürpark'ta 30'un üzerinde fuar ve etkinlik organize edeceğiz. Fuar organizasyonları konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından fuarın resmi açılışı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık firması İZFAŞ tarafından organize edilen etkinlik, 23 Şubat'ta sona erecek. Bu süreçte firmalar, yeni ürün, aksesuar, ekipman ve teknolojilerini sergileme fırsatı bulacaklar.

CHP Kurultayı Üzerine Tartışmalar

Fuara ilişkin konuşmaların ardından, Cemil Tugay'a gazeteciler tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili sorular yöneltildi. Tugay, kurultayda oy kullanma iddialarına dair sorulara cevap vererek, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir delegesi Hatip Karaaslan arasındaki ilişkilere dair düşündüklerini paylaştı.

Tugay, aralarındaki yakınlığın kurultay çalışmalarıyla ilgili olduğunu düşündüğünü belirterek, "Bu nezakete dayalı bir dostluk olabilir. Ancak aralarında başka bir yakınlık olduğuna dair bir bilgim yok. Bu süreçte Hatip Karaaslan'ın CHP'ye karşı iftira niteliğinde bir beyanatta bulunması ile Soyer'in bir ilişkisinin olduğunu düşünmüyorum," ifadelerini kullandı. Tugay, Karaaslan'ın çocuğunun işe alımı konusunun değerlendirildiğini ve eğer yanlış bir tespit yapılırsa gerekenin yapılacağını da belirtti.