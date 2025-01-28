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İzmir Ticaret Borsası 2024'ta 119 Milyar Liralık İşlem Hacmine Ulaştı

İzmir Ticaret Borsası, 2024 yılındaki işlem hacmini yüzde 35 artırarak 119 milyar liraya çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 20:40
İzmir Ticaret Borsası 2024'ta 119 Milyar Liralık İşlem Hacmine Ulaştı

İzmir Ticaret Borsası 2024'ta 119 Milyar Liralık İşlem Hacmine Ulaştı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2024 yılındaki işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 119 milyar lira olduğunu açıkladı. İTB'nin ocak ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kestelli, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enflasyon, coğrafi krizler ve felaketlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarıyla sınanacağını belirtti. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin yıllık 30 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Kestelli, yeni politikaların ülke için riskler taşıyacağını, ancak ABD'nin AB ve Kanada'ya odaklanmasının fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Kestelli, Ege Bölgesi'nin geleneksel ürünleri olan kuru incir, kuru üzüm ve zeytinyağı fiyatlarının üreticileri memnun ettiğini vurguladı. 2024 yılı ticari hacimlerinin artışına dikkat çeken Kestelli, şunları kaydetti:

  • “2024'teki işlem hacmimiz 2023 yılına göre yüzde 35 oranında artarak 119 milyar lira oldu.”
  • İşlem hacminin yüzde 60'ı bitkisel ürünlerden, yüzde 40'ı ise canlı hayvan ve hayvansal ürünler grubundan oluşuyor.
  • En çok işlem hacmine sahip ürünler; kırmızı et, palm yağı, pamuk, peynir ve süt oldu.”

Bu beş ürün, 58 milyar liranın biraz üzerindeki işlem hacmi ile toplam hacmin yaklaşık yarısını oluşturdu.

8. Instagram Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

Öte yandan, İTB'nin "geçmişten emanet, geleceğe miras tarım" temalı 8. Instagram Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Kestelli, derece elde eden fotoğrafçılara ödüllerini takdim etti.

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) ocak ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı...

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) ocak ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2024'teki işlem hacmine ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) ocak ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı...

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) ocak ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2024'teki işlem hacmine ilişkin açıklama yaptı.

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