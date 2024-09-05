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İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Yeni OVP'yi Değerlendirdi

İş dünyası, Orta Vadeli Program'daki istişare sürecinden memnuniyet duyuyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:51
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Yeni OVP'yi Değerlendirdi

İzmir Ticaret Odası'ndan Orta Vadeli Program Açıklaması

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İstişare Sürecine Vurgu

Başkan Özgener, "İş dünyası olarak sürecin tüm sektörlerle istişare içinde yürütülmesinden memnuniyet duyuyoruz," diyerek, OVP'nin oluşturulma aşamasındaki iletişimin önemine dikkat çekti.

Önemli Değişiklikler ve Gerçekçilik

Çeşitli makroekonomik tahminlerde küçük değişikliklerin olduğunu dile getiren Özgener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanların OVP'yi "enflasyonu düşürme programı" olarak nitelendirmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bütçe Açığı Tahminleri

Özgener, bu yıl OVP'deki bütçe açığı tahmininin önceki yıla göre iyileştiğini ve 2024 için GSYH'nin %4,9'u seviyesinde belirlendiğini aktardı. Ayrıca, 2025 yılı için %3,1 ve 2026 yılı için %2,8'lik bütçe açığı hedeflerinin daha sıkı bir mali politika izleyeceğini belirtti.

Dezenflasyonist Yaklaşım

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dezenflasyonist maliye politikalarının önemine değinen Özgener, bu süreçte atılacak adımların kritik olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

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