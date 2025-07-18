İzmir Torbalı'da Kuru Domates Mesaisi Başladı

Türkiye'nin önde gelen kurutulmuş domates üretim merkezlerinden biri olan İzmir'in Torbalı ilçesi'nde, sıcak havaların etkisiyle birlikte kuru domates mesaisi hız kazanmış durumda. Bu yıl nisan ayında ekimi yapılan domateslerin, temmuzda hasat edilmesiyle birlikte, sergi alanları adeta kırmızı renge büründü.

Domatesler Güneşe Seriliyor

Bölgedeki domatesler, kamyon ya da traktörlerle Torbalı Ovası'ndaki tarlalara taşınıyor. Tarım işçileri tarafından ikiye bölünüp, örtülerin üzerine sıralanan domatesler, müşteri talebine göre kükürtlü veya tuzlu olarak bir hafta boyunca güneş altında kurutuluyor.

Domates kurutma işinde çoğunluğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen tarım işçileri oluşturuyor. Çadırlarda konaklayarak evlerinden yüzlerce kilometre uzakta çalışan bu aileler, burada 'gurbet mesaisi' yapıyorlar. Kavurucu sıcak altında, günde ortalama 100-150 kasa domates kesen işçiler, işlem başına ücret alarak zamanla yarışıyorlar.

İhracat Hedefleri Yükseliyor

Kuru domates üreticisi ve ihracatçısı Kemal Saygıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başlamasıyla birlikte yaklaşık 1000 ton kuru domates ürettiklerini belirtti. Her sabah sergi alanına 20 kamyonluk domates getirdiklerini ifade eden Saygıner, bu ürünlerin daha sonra işletmelerine götürülüp kurutulduklarını aktardı.

Sayılan ürünlerin Amerika, Brezilya, Fransa, Almanya gibi ülkelere ihraç edildiğini kaydeden Saygıner, “Şu an güncel satış rakamımız 3,5 avro civarında olup, Amerika’ya 4,5 dolar civarına satıyoruz. Ülkemizde yetişen domatesler, uluslararası pazardaki rakiplerinden çok daha lezzetli” dedi.

İhracatta Artış Bekleniyor

Torbalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, coğrafi işaretli kuru domatesin 100 ülkenin mutfağına lezzet kattığını dile getirerek, bölgedeki domatesin %20'sinin kurutmaya ayrıldığını belirtti. Olgun, “Kuru domates ihracatında her yıl giderek artış yaşanıyor. Özellikle ABD, Torbalı'nın kuru domatesine ilgi göstermeye başladı; bu yıl bu pazarda %20'lik bir artış öngörüyoruz.” dedi.

Türkiye'nin kurutulmuş domates üretim merkezlerinden İzmir'in Torbalı ilçesinde başlayan kuru domates mesaisi, sergi alanlarını kırmızıya bürüdü. Bölgede tarım işçileri tarafından ikiye bölünerek örtülerin üzerine sıralanan domatesler, müşteri talebine göre kükürtlü veya tuzlu olarak 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.

Türkiye'nin kurutulmuş domates üretim merkezlerinden İzmir'in Torbalı ilçesinde başlayan kuru domates mesaisi, sergi alanlarını kırmızıya bürüdü. Bölgede tarım işçileri tarafından ikiye bölünerek örtülerin üzerine sıralanan domatesler, müşteri talebine göre kükürtlü veya tuzlu olarak 1 hafta güneş altında bekletilerek kurutuluyor.