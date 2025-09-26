İzmir ve Van'da Taşınmaz Özelleştirmelerinde Nihai Pazarlık Tamamlandı

İzmir ve Van'da taşınmaz özelleştirme ihalelerinde nihai pazarlık sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir ve Van'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalelerinde nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. İhaleler, özelleştirme kapsam ve programı kapsamında yer alan taşınmazlar için gerçekleştirildi.

İzmir - Karaburun

ÖİB tarafından bildirildiğine göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Karaburun ilçesi Saip Mahallesi'ndeki 2.061,82 m² yüzölçümlü taşınmaz (bir bütün halinde) için düzenlenen özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 37 milyon lira ile Admer Madencilik İnşaat Tekstil Elektronik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Van - Tuşba

Aynı açıklamada, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ. adına kayıtlı, Van'ın Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'ndeki 4.901,70 m² yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifin 49 milyon lira olduğu ve bu teklifi Onay Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi'nin verdiği kaydedildi.

ÖİB'nin açıklaması, söz konusu taşınmazlara ilişkin nihai pazarlık süreçlerinin tamamlandığını ve en yüksek teklif veren firmaların belirlendiğini ortaya koydu.