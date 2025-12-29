İZTO 2025'te 51 Ülke, 83 Heyet ve 2 bin 743 İş Görüşmesine Ev Sahipliği Yaptı

Dünyanın dört bir yanından ticari heyetlerin buluşma noktası olan İzmir Ticaret Odası, 2025 yılında 51 ülkeden 83 heyeti İzmir'de ağırladı. Oda üyeleri, yabancı heyetlerle düzenlenen organizasyonlar ve yurtdışı proje faaliyetleri kapsamında 2 bin 743 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Özgener: İzmir iş dünyası küresel ölçekte güçlendi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025 yılının İzmir'in küresel ticaretteki konumunu güçlendirdiğini ve uluslararası iş birliklerinin somut sonuç verdiğini vurguladı. Özgener şunları söyledi: "İzmir Ticaret Odası olarak, üyelerimizin dünya pazarlarına erişimini artırmayı, yeni ticaret köprüleri kurmayı ve kentimizin potansiyelini uluslararası platformlarda en doğru şekilde temsil etmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 51 ülkeden ticari heyeti İzmir’de ağırladık; 83 organizasyonla üyelerimizi dünyanın dört bir yanından iş insanlarıyla bir araya getirdik. Gerçekleştirilen 2 bin 743 ikili iş görüşmesi, İzmir iş dünyasının küresel ölçekte ne denli güçlü ve rekabetçi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İzmir Ticaret Odası olarak, önümüzdeki dönemde de üyelerimizi doğru pazarlarla buluşturan, sürdürülebilir ve katma değer yaratan iş birliklerine öncülük etmeye devam edeceğiz. İzmir’i yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz havzasının ve dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz".

Alternatif pazarlara yönelik tanıtım toplantıları

İZTO'nun açıklamasına göre 2025, İzmir'in uluslararası pazarlarda daha fazla görünürlük kazandığı bir yıl oldu. 20 ülkeden büyükelçi ve başkonsolos seviyesindeki diplomatik temsilciler İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Üyelerin yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen tanıtım toplantılarında, ABD, Almanya, Çin gibi büyük ticaret ortaklarının yanı sıra Arjantin, Hong Kong, Tayvan, Nijerya, Uganda ve Suudi Arabistan gibi alternatif pazarlar hedeflendi.

Arap ülkeleri İzmir'de buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen "Türk-Arap Odası 6. Yönetim Kurulu Toplantısı ve İş Forumu"na İzmir Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. Etkinlikte 15 ülkeden 100'ün üzerinde iş insanı ve 5 Büyükelçi yer aldı.

Yeni anlaşmalar: Polonya, Ukrayna ve Çin

İZTO, 2025'te Polonya Lublin Ticaret Odası ve Ukrayna Bukoniva İş İnsanları Derneği ile yeni anlaşmalar imzaladı. Mevcut ilişkiler de Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi, Tianjin Alt Konseyi ile güncellenerek derinleştirildi.

Almanya ile ilk kardeş oda anlaşması

Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin dijital yönetim süreçlerine adapte edilebilecek çözümleri incelemek üzere Almanya'nın Hamburg ve Bremen şehirlerine ziyaret gerçekleştirildi; iki günde 12 kurumla görüşüldü. Bu ziyaret sonucunda Bremen Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası arasında Kardeş Oda anlaşması imzalandı.

TOBB öncülüğünde ABD zirvesi

"Küresel İlişkiler, Diplomasi ve Ekonomik Konularda ABD ve Türkiye’nin Değişen Rolü Konferansı" da 2025'te yapılan önemli organizasyonlardan biri oldu. Konferansa TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Önceki Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant katıldı.

Avrupa platformunda temsil

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, VII. Avrupa Şirketler Meclisi Toplantısı için Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul salonunda düzenlenen toplantıya, Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) Başkan Vekili ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetle birlikte katıldı.

İZTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER