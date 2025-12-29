DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,64 -0,04%
ALTIN
6.164,99 1,39%
BITCOIN
3.800.172,23 -1,01%

İZTO 2025'te 51 Ülke, 83 Heyet ve 2 bin 743 İş Görüşmesine Ev Sahipliği Yaptı

İZTO, 2025'te 51 ülkeden 83 heyeti ağırladı; üyeler 2 bin 743 ikili iş görüşmesi yaptı, yeni anlaşmalar ve uluslararası iş birlikleri güçlendi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:49
İZTO 2025'te 51 Ülke, 83 Heyet ve 2 bin 743 İş Görüşmesine Ev Sahipliği Yaptı

İZTO 2025'te 51 Ülke, 83 Heyet ve 2 bin 743 İş Görüşmesine Ev Sahipliği Yaptı

Dünyanın dört bir yanından ticari heyetlerin buluşma noktası olan İzmir Ticaret Odası, 2025 yılında 51 ülkeden 83 heyeti İzmir'de ağırladı. Oda üyeleri, yabancı heyetlerle düzenlenen organizasyonlar ve yurtdışı proje faaliyetleri kapsamında 2 bin 743 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Özgener: İzmir iş dünyası küresel ölçekte güçlendi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 2025 yılının İzmir'in küresel ticaretteki konumunu güçlendirdiğini ve uluslararası iş birliklerinin somut sonuç verdiğini vurguladı. Özgener şunları söyledi: "İzmir Ticaret Odası olarak, üyelerimizin dünya pazarlarına erişimini artırmayı, yeni ticaret köprüleri kurmayı ve kentimizin potansiyelini uluslararası platformlarda en doğru şekilde temsil etmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 51 ülkeden ticari heyeti İzmir’de ağırladık; 83 organizasyonla üyelerimizi dünyanın dört bir yanından iş insanlarıyla bir araya getirdik. Gerçekleştirilen 2 bin 743 ikili iş görüşmesi, İzmir iş dünyasının küresel ölçekte ne denli güçlü ve rekabetçi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İzmir Ticaret Odası olarak, önümüzdeki dönemde de üyelerimizi doğru pazarlarla buluşturan, sürdürülebilir ve katma değer yaratan iş birliklerine öncülük etmeye devam edeceğiz. İzmir’i yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz havzasının ve dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz".

Alternatif pazarlara yönelik tanıtım toplantıları

İZTO'nun açıklamasına göre 2025, İzmir'in uluslararası pazarlarda daha fazla görünürlük kazandığı bir yıl oldu. 20 ülkeden büyükelçi ve başkonsolos seviyesindeki diplomatik temsilciler İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Üyelerin yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen tanıtım toplantılarında, ABD, Almanya, Çin gibi büyük ticaret ortaklarının yanı sıra Arjantin, Hong Kong, Tayvan, Nijerya, Uganda ve Suudi Arabistan gibi alternatif pazarlar hedeflendi.

Arap ülkeleri İzmir'de buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen "Türk-Arap Odası 6. Yönetim Kurulu Toplantısı ve İş Forumu"na İzmir Ticaret Odası ev sahipliği yaptı. Etkinlikte 15 ülkeden 100'ün üzerinde iş insanı ve 5 Büyükelçi yer aldı.

Yeni anlaşmalar: Polonya, Ukrayna ve Çin

İZTO, 2025'te Polonya Lublin Ticaret Odası ve Ukrayna Bukoniva İş İnsanları Derneği ile yeni anlaşmalar imzaladı. Mevcut ilişkiler de Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi, Tianjin Alt Konseyi ile güncellenerek derinleştirildi.

Almanya ile ilk kardeş oda anlaşması

Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin dijital yönetim süreçlerine adapte edilebilecek çözümleri incelemek üzere Almanya'nın Hamburg ve Bremen şehirlerine ziyaret gerçekleştirildi; iki günde 12 kurumla görüşüldü. Bu ziyaret sonucunda Bremen Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası arasında Kardeş Oda anlaşması imzalandı.

TOBB öncülüğünde ABD zirvesi

"Küresel İlişkiler, Diplomasi ve Ekonomik Konularda ABD ve Türkiye’nin Değişen Rolü Konferansı" da 2025'te yapılan önemli organizasyonlardan biri oldu. Konferansa TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Önceki Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant katıldı.

Avrupa platformunda temsil

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, VII. Avrupa Şirketler Meclisi Toplantısı için Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul salonunda düzenlenen toplantıya, Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) Başkan Vekili ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetle birlikte katıldı.

İZTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER

İZTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER

İZMİR TİCARET ODASI ÜYELERİNİN YURTDIŞI BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ABD, ALMANYA, ÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trafik Sigortasında 2026 Teminat Artışı: Uzmandan Kritik Uyarı
2
Pegasus ve Tüpraş'tan SAF ile Sürdürülebilir Havacılık İş Birliği
3
Vodafone Grubu Yine CDP A Listesi'nde: %100 Yenilenebilir Hedefine Ulaştı
4
EGİAD'dan 2026 Uyarısı: 'Büyüme Topluma Dokunmalı'
5
Bursa’da Metal İşçileri Eyleme Geçti: Prysmian’da Üretim Durduruldu
6
OYAK ve KOOP Market'ten Üyelere Özel İndirim İş Birliği

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı