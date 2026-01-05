Japon Konutları'nda Japonya'nın Raylı Sistem Sismik İzolatörleriyle Sıfır Hasar Hedefi

Japon Konutları'nda Japonya'nın raylı sistemi: Sismik izolatörle sıfır hasar hedefi

Japon Konutları CEO'su Okan Hocaoğlu, projelerinde Japonya'da geliştirilen sismik izolatör (raylı sistem) uygulamalarını kullandıklarını açıkladı.

"Biz, projelerimizde sismik izolatör kullanıyoruz. Teknik olarak bina ve zemin arasında yer alan izolatör zeminde yaşanan depremin ve etkilerinin yukarıda bulunan yaşam alanlarında çok az hissedilmesini sağlıyor. Böylece can ve mal güvenliği korunmuş oluyor ayrıca psikolojik olarak da bireylerin rahat yaşamasına katkı sağlıyor"

Japonya'daki depremler ve uygulamanın önemi

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya'da geçtiğimiz ay 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi; yetkililer can kaybı olmadığını ve yaralı sayısının 50 olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte depreme dayanıklı binalar ve deprem izolasyon sistemleri yeniden gündeme geldi.

Türkiye'ye uyarlama: İstanbul Sancaktepe'de projeler

Raylı sistem olarak bilinen sismik izolatörlü yapılar Türkiye'de 100 yatak ve üzeri kapasitesi bulunan kamu hastanelerinde uzun yıllar önce kullanılmaya başlandı. Bu teknolojinin kullanıldığı ilk konut projelerinden biri Japon Konutları oldu.

Hocaoğlu ve ekibinin Japonya'da yaptığı yerinde incelemeler sonucu, Japonların yaklaşımı ve geliştirdikleri teknolojiler örnek alınarak projenin ikinci etabına başlandı. İstanbul Sancaktepe'de yapımı devam eden sismik izolatörlü ikinci etap yoğun ilgi gördü.

"Projelerimiz kontrollü hasar değil sıfır hasar prensibiyle geliştiriliyor"

"Sıfır hasar statik anlamda kolon, kiriş, duvar, döşeme dahil hiç bir aksamın hasar almayacak şekilde tasarlanması prensibidir. Japonların bir sözü var: \"Binalar insanları korumak için var\" bina depremden öncede sonrada vatandaşa güven vermeli"

Deprem izolasyonu nasıl çalışıyor?

Hocaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye’de raylı sistem olarak bilinen deprem izolasyonunun farklı yöntemleri var. Biz projelerimizde sismik izolatör kullanıyoruz. Teknik olarak bina ve zemin arasında yer alan izolatör zeminde yaşanan depremin ve etkilerinin yukarıda bulunan yaşam alanlarında çok az hissedilmesini sağlıyor. Deprem kuvvetinin altta sönümlenmesiyle insanların yaşadıkları alanda rahat bir şekilde depremi atlatmalarını sağlıyor. Böylece can ve mal güvenliği korunmuş oluyor ayrıca psikolojik olarak da bireylerin rahat yaşamasına katkı sağlıyor."

Güvenlik, konfor, huzur hedefliyoruz

Üretmekte olduğumuz Japon Konutları projelerini öncelikle sağlam zemin üzerine kurguluyoruz. Sismik izolatör kullanarak depremde sıfır hasar hedefliyoruz. Binalarımızda C40 ve üzeri beton kullanıyoruz. Tüm mühendislik ve mimari tasarımlarımızı hasarsızlık prensibi ile geliştiriyoruz. Japonya’da yaşanan bu depremde de önceki depremlerde de çok az hasarla süreç atlatıldı, bu da Japonların konuya bakış açısı ve geliştirdikleri izolatörlü, güvenli binalar sayesinde mümkün oldu.

JAPON KONUTLARI CEO’SU OKAN HOCAOĞLU