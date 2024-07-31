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Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Artırdı

BoJ, politika faizini yüzde 0,25'e çıkararak para politikalarında önemli bir değişikliğe gitti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:14
Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Artırdı

Japonya Merkez Bankası Faiz Artışına Gitti

Japonya Merkez Bankası (BoJ), son para politikası toplantısının ardından önemli bir karar aldı. Banka, politika faizini %0,25 seviyesine çıkararak faiz oranlarını artırdı.

Faiz Oranındaki Değişiklik ve Tahvil Alımları

BoJ, iki günlük toplantı sonrası kısa vadeli faiz oranlarını 15 baz puan artırırken, devlet tahvili alımlarını da azaltma kararı aldı. Ocak-Mart 2026 dönemi için aylık Japon Devlet Tahvilleri (JGB) alımları 3 trilyon yene düşürülecek ve her çeyrekte bu miktar 400 milyar yen azaltılacak.

Ekonomik Durum ve Enflasyon Tahminleri

Açıklamada, Japonya'nın ekonomik faaliyetleri ve enflasyonun önceki tahminlerle uyumlu bir şekilde geliştiği bildirildi. BoJ'un yaptığı tahminlere göre, yıl sonunda çekirdek tüketici enflasyonu %1,9 olarak öngörülüyor. Bunun yanı sıra, Japon ekonomisinin cari yıl büyüme tahmini %0,6 olarak güncellenirken, 2025 ve 2026 yılları için %1 büyüme tahminleri de korundu.

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