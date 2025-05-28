TSPB Altın Boğa Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2006'dan beri düzenlenen Altın Boğa Ödülleri'nin 10'uncusu İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

TSPB'nin açıklamalarına göre, 10. TSPB Altın Boğa Ödülleri, sermaye piyasası faaliyetlerine göre 5 kategoride 20 dalda verildi. Bu ödüller, sermaye piyasalarının gelişimini teşvik etmeyi ve sektör profesyonellerinin başarı hikayelerini görünür kılmayı amaçlıyor.

SPK Başkanı Gönül'den Açıklamalar

Törendeki konuşmasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ödül töreninin SPK için kıymetli olduğunu belirterek, "SPK olarak hedefimiz, sektörümüzü büyütmek ve yeni yatırımcılara ulaşmaktır. Piyasayı büyütmek bizim için önemli,” dedi.

Gönül, sermaye piyasalarında yapay zeka ve insan kaynağının SPK'nın gündeminde olduğunu vurgulayarak, yatırım fonlarının büyümesine verdikleri öneme dikkat çekti. Ayrıca,1998'den beri verilmeyen aracı kurum izinlerinin verilmeye başlandığını ve TSPB'nin üye sayısının da arttığını ifade etti.

Dijitalleşmenin Önemi

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz ise, son 10 yılda teknolojide önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, dijitalleşmenin sermaye piyasalarında kapsamlı bir dönüşümü beraberinde getirdiğini kaydetti. Karagöz, yatırımcı karar alma süreçlerinin değişerek daha kişiselleştirilmiş hale geleceğini ifade etti.

Ödüller Sahiplerine Ulaştı

Ödül töreninde 5 kategorideki ödüller şöyle dağıtıldı:

Aracılık Faaliyeti : Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO (Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri), GCM Yatırım Menkul Değerler AŞ (Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri).

: - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, (Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri), (Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri). Kurumsal Finansman Faaliyeti : AK Yatırım Menkul Değerler AŞ (Pay İhracına Aracılık Lideri ve Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri), Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ (Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri).

: (Pay İhracına Aracılık Lideri ve Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri), (Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri). Saklama Faaliyeti : Türkiye İş Bankası AŞ (Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri), Citibank AŞ (Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri).

: (Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri), (Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri). Portföy Yönetimi Faaliyeti : AK Portföy Yönetimi AŞ (Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri), Ziraat Portföy Yönetimi AŞ (Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri ve diğer dallarda), Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ (Alternatif Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri) gibi birçok firma ödüle layık görüldü.

: (Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri), (Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri ve diğer dallarda), (Alternatif Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri) gibi birçok firma ödüle layık görüldü. Yatırım Ortaklığı Faaliyeti: İş Yatırım Ortaklığı AŞ (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Net Varlık Değeri Lideri), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırım Lideri).

Ödüllerin dağılımı, Türkiye sermaye piyasalarının gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen Altın Boğa Ödülleri'nin 10'uncusu İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, törende konuşma yaptı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2006'dan bu yana düzenlenen Altın Boğa Ödülleri'nin 10'uncusu İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, törende konuşma yaptı.