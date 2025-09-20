Kacır: Geçen yıl 10 binden fazla patent başvurusu — Patentle Türkiye 4. Ödül Töreni

Kacır: "Geçen yıl 10 binden fazla patent başvurusu yapıldı"

Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması ödül töreninde önemli açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da gerçekleştirilen ve AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Yarışmada başarılı olan ekipler ödüllerini Bakan Kacır'ın elinden aldı. Kacır, TEKNOFEST'in genç kuşakların Milli Teknoloji Hamlesi'ne katılımı için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı ve organizasyonun büyüme rakamlarını paylaştı.

Kacır, TEKNOFEST'in ilk yıllarından bu yana düzenlenen teknoloji yarışmalarına dikkat çekerek, "İlk yıl 14 yarışma düzenlemiş, bu yarışmalarda 20 bin yarışmacımızın projelerine şahitlik etmiştik. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 64 yarışmaya 550 binden fazla takımda 1 milyon 200 bin yarışmacımız katıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora hep birlikte imza atıyoruz." dedi.

Bakan, teknolojilerin geliştirilmesinde fikri mülkiyetin hayati önem taşıdığını belirterek, yürütülen çalışmaların Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesini artırdığını söyledi. "22 yıl öncesinde Türkiye'nin fikri mülkiyet portföyü yaklaşık 93 bindi. Şimdi 2 milyonun üzerinde fikri mülkiyete sahip bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Kacır sözlerini şöyle sürdürdü: "O dönemlerde bir yıl boyunca Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414'tü. Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumumuza 10 binden fazla patent başvurusu yapıldı. Bu yükselişi Patentle Türkiye yarışmamızda da görüyoruz. İlk yıl 500'e yakın patent başvurusu yapılmışken bu yarışmada bu yıl 800'ü aştık. Önümüzdeki dönemde Türk gençliğinin araştırma, geliştirme, inovasyon yolculuğuna attığı adımlarla birlikte Türkiye'nin en önemli zenginliklerinden biri olan fikri mülkiyet hazinemiz büyümeye devam edecek. Biz bu yolda gençlerimizin buluşçularımızın her daim yanında olacağız."

Bakan Kacır, son 22 yılda inşa edilen AR-GE ekosistemine dair verileri de paylaştı: teknopark sayısını 2'den 113'e, teknoparklarda AR-GE yapan firma sayısını 56'dan 11 bin 500'e, AR-GE insan kaynağını ise 29 binden 292 bine yükselttiklerini ifade etti.

Ödül töreninin ardından Kacır, TÜRKPATENT ISIF'25 ödül törenine de katılarak burada da ödül takdim etti.