Kacır: Lojistik ve AR‑GE ile Türkiye küresel pazarlarda rekabet avantajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 12. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, 470’ten fazla yerli ve yabancı firmanın katıldığı organizasyonun Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Sanayi altyapısı ve rekabet gücü

Kacır, fuar ve sempozyumun metal sanayisi açısından verimli geçmesini temenni ederek, güçlü ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip, AR‑GE ve inovasyon ekosistemiyle katma değerli üretim yapan ülkelerin kalkınma yarışında öne çıktığını belirtti. Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz. Hızlı ve istikrarlı büyüyen AR‑GE ve inovasyon ekosistemimizle yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor."

Kacır, son 23 yılda hayata geçirilen politikalarla oluşturulan araştırma ve inovasyon ekosisteminin, planlı sanayi alanlarının ve nitelikli insan kaynağının Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda önemli tohumlar attığını ifade etti. Bu süreçte sanayide istihdamı 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine yükselttiklerini, organize sanayi bölgesi sayısını 191’den 369’a, kurulan 51 endüstri bölgesini stratejik üretim üsleri haline getirdiklerini açıkladı.

Alüminyum sektörü: Kapasite, ihracat ve katma değer

Bakan Kacır, Türk alüminyum sektörünün yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesi ile küresel tedarik zincirlerinde önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Türkiye'nin dünyanın 14’üncü büyük alüminyum ürünleri ihracatçısı olduğuna dikkat çekti.

Alüminyum çubuk ve profil ihracatında dünyanın 3’üncü ve Avrupa'nın 2’nci sırasına işaret eden Kacır, sektörün ilk 7 aylık ihracatının geçen yıla göre yüzde 7,7 artarak 3,2 milyar dolara ulaştığını, ağustos verileriyle bu artışın yaklaşık yüzde 10 seviyesine yaklaştığını söyledi. Ayrıca ihracatın katma değerinin ton başına 4 bin 500 dolara yükseldiğini aktardı.

Küresel trendler ve yeşil dönüşüm

Kacır, küresel trendlerin metal sanayinin köklü bir dönüşüm içinde olduğunu gösterdiğini belirterek, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yeşil üretimin sektörde uzun vadeli başarının anahtarı olduğunu kaydetti. Alüminyum sektörü için hazırlanan Alüminyum Sektörü Düşük Karbonlu Yol Haritası kapsamında mevcut tesislerin modernizasyonu, yenilenebilir enerji entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle sektörde karbonsuzlaştırma amacıyla önümüzdeki 25 yıllık dönemde 5 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörüldüğünü söyledi.

"Sınırda Karbon Düzenlemesi"nden etkilenecek sektörler için finansman ve teknoloji geliştirme mekanizmalarının adım adım devreye alındığını belirten Kacır, uluslararası işbirlikleriyle sanayici, KOBİ ve yeşil teknoloji girişimlerine önemli finansman kaynakları sağlandığını ifade etti.

Bakan, Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen projeler ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile hayata geçirilen platform sayesinde sanayinin yeşil dönüşümüne 1 milyar doların üzerinde ve 2030’a kadar 5 milyar avro düzeyinde uluslararası finansman sağlama hedefleri olduğunu aktardı.

Teşvikler, dijital dönüşüm ve gençlik vurgusu

Kacır, yeni teşvik sistemiyle Milli Teknoloji Hamlesi'ni hızlandıracak yatırımlara güçlü destekler verildiğini belirterek, işletmelerin ikiz dönüşüm (yeşil ve dijital) yol haritalarını sunmalarını ve bu doğrultuda teşviklerden yararlanmalarını beklediklerini söyledi. Alüminyum sektörünün yeni alaşım ürünleri yatırımları ve dönüşüm destekleriyle büyümeyi sürdüreceğini, Türkiye'nin Avrupa’nın alüminyum üretim üssü konumuna ulaşacağını vurguladı.

Konuşmasını ülkenin genç ve dinamik nüfusuna atıfla tamamlayan Kacır, Atatürk Havalimanı'nda açılan TEKNOFEST İstanbul etkinliğinde gençlerin teknoloji projelerine destek verildiğini belirtti ve gençlerin çalışmalarıyla büyük ve müreffeh Türkiye hedefinin inşasında umut kaynağı olduklarını sözlerine ekledi.

