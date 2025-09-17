Kacır: TEKNOFEST'te AR-GE'ye Ayrılan Payı Binde 5'ten %1,4'e Çıkardık

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te AR-GE payını binde 5'ten yüzde 1,4'e yükselttik; AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:03
Bakanın açıklamaları ve yatırım vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin araştırma ve geliştirme (AR-GE) yatırımlarındaki dönüşümü paylaştı.

Milli gelirimizden araştırma geliştirmeye ayırdığımız payı binde beşten yüzde 1,4'e yükselttik. Türkiye'nin AR-GE harcamalarını yıllık 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkardık.

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte konuştu ve ülkenin AR-GE kapasitesinin güçlendiğine dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 - 10. Uluslararası Buluş Fuarı'nın açılışında AA’ya özel açıklamalarda bulundu.

