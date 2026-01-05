Kadın Girişimci Akademisi KKTC’de: Garanti BBVA ve BÜYEM Başvuruları 15 Ocak 2026'ya Kadar

Kadın Girişimci Akademisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başlıyor

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle yürütülen Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleniyor.

Eğitim Tarihleri ve Başvuru

21 Ocak - 6 Mart 2025 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek eğitimlere başvurular, 15 Ocak 2026 tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden yapılabilecek. Program, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) destekleriyle hayata geçiriliyor.

Eğitim Formatı ve Yer

Eğitimler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Seminer Salonu ile Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi’nin deneyimli akademisyenleri ve alan uzmanları tarafından hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak verilecek.

Program İçeriği

Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda eğitim alacaklar.

Programın Amacı ve Sertifikasyon

Akademi, bankanın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Garanti BBVA, kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve eğitim ile network fırsatlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifikaya sahip olacak.

