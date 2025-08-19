KAGİDER Momentum Başladı: 24 Ay Sürecek Kadın Girişimci Güçlendirme Programı

KAGİDER Momentum Programı başladı

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) tarafından geliştirilen "KAGİDER Momentum: Kadın Girişimci Güçlendirme Programı"nın tanıtım oturumu yapıldı.

Program, 14 Ağustosta yapılan tanıtım oturumu ve ilk eğitimiyle başladı. KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre amaç, kadın girişimcileri iş dünyasında daha güçlü, dirençli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir konuma taşımak.

Toplam 24 ay sürecek program, mikro ve küçük ölçekli, dezavantajlı konumdaki kadın liderliğindeki işletmelere yönelik çok boyutlu bir gelişim modeli sunuyor.

Programın bileşenleri arasında dijital eğitimler, birebir mentörlük, uzman danışmanlık, yönetim kurulu simülasyonları, ulusal ve uluslararası ağlara erişim ile yatırımcı ve iş ortaklarıyla buluşma etkinlikleri yer alıyor. Bu yapıların birleşimiyle kadın girişimcilere sürdürülebilir büyüme yolunda stratejik katkılar hedefleniyor.

"Destekleyici ve stratejik bir alan sunuyoruz"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu programla ilgili değerlendirmelerde bulunarak KAGİDER olarak uzun yıllardır kadın girişimciliğinin güçlenmesi için çok boyutlu çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bezircioğlu, "Her kadının potansiyeline ulaşma hakkı vardır ve biz bu potansiyeli açığa çıkaracak güvenli, destekleyici ve stratejik bir alan sunuyoruz. KAGİDER Momentum, yalnızca bir eğitim ya da mentörlük programı değil, değişim yaratmak isteyen kadınlara açık bir davettir. Bu programa katılan her kadın girişimcinin, kendi çevresinde de bir dönüşüm başlatacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programın vizyonu ve etki potansiyeli

Çevrim içi açılış etkinliğinde konuşan KAGİDER Başkan Yardımcısı Selma Akdoğan ise programın taşıdığı vizyonu ve etki potansiyeline ilişkin şunları söyledi:

"Momentumun anlamı harekettir, ivmedir. Biz inanıyoruz ki, kadın girişimcilerimizin ivmesi arttıkça, toplumumuzun da ekonomik ve sosyal kalkınma hızı artacaktır. Bu programda kadın girişimcilere yalnızca bilgi değil, aynı zamanda cesaret, strateji ve işbirliği ruhu sunuyoruz."

Akdoğan, KAGİDER Momentum'un kadınların yalnızca mevcut işlerini büyütmekle kalmayacağını; liderlik becerilerini geliştirmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve iş dünyasında karar verici konumlara gelmeleri için bir sıçrama tahtası olacağını vurguladı. Bugün başlayan yolculuğun, katılımcı girişimciler ve onların dokunacağı binlerce kadın ile topluluk için umut kaynağı olacağını belirtti.