Kahramanmaraş'ta Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Arama Alanları İhale Edilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Onikişubat ilçesindeki bir jeotermal kaynak ve bir doğal mineralli su arama alanının ihalesi düzenlenecek.

Ruhsat Süresi ve İhale Usulü

Söz konusu arama alanları ihale tarihinden itibaren ayrı ayrı 3 yıl süreyle ruhsat sahibinin isteği, yasal şartları taşıması ve idarece uygun bulunması durumunda bir yıl uzatma kaydıyla verilecek. İhaleler açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

İhale Tarihi ve Yeri

İhaleler 8 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Oturumlar saat 09.00 ve 09.30’da Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında yapılacaktır.