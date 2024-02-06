Kahvaltı için sosis salam indirimi bekleyenler başka adrese gerek yok! Aynı üründen 2.si yüzde 50 indirimde

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri sosis ve salam, Migros'ta büyük indirimle sizleri bekliyor! Tüm paketli sosis ve salam çeşitlerinde geçerli olan %50 indirim kampanyasıyla, aynı üründen alırsanız ikincisi yarı fiyatına geliyor. Bu fırsatı kaçırmamak için Migros'a uğramanın tam zamanı!

8 ŞUBAT’A KADAR BİRÇOK PAKETLİ SOSİS SALAMDA İNDİRİM SİZİ BEKLİYOR

Migros marketlerinde 5-8 Şubat 2023 tarihleri arasında Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanya, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Polonez, Pınar, Özlem, Keskinoğlu, Banvit gibi sevilen markaların sosis ve salam çeşitleri kampanya kapsamında yer alıyor.

AYNI ÜRÜNDEN İKİNCİSİNİ YARI FİYATINA ALABİLECEKSİNİZ

Migros marketlerin başlattığı bu kampanyadan faydalanabilmek için sepette aynı üründen en az 2 adet bulunması gerekiyor. Stoklarla sınırlı olan bu fırsat için hızlı davranmanız şart. Eğer siparişinizde tedarik edilemeyen bir ürün varsa, yine de kampanya koşullarını sağladığınız ölçüde indirimden yararlanabilirsiniz.

Alışverişinizde indirimden faydalandığınız ürünleri iade etmek isterseniz, kampanya koşullarına uygun olarak indirim tutarı, iadesi talep edilen ürünlere bedeli oranında sizlere yansıtılacak. Böylece, hem lezzetli kahvaltılarınızı daha hesaplı hale getirebilir, hem de Migros'un sunduğu avantajlı kampanyadan en iyi şekilde faydalanabilirsiniz! İşte Migros marketlerde indirimde olan bazı ürünler;





Polonez Macar Salam 90 G



Polonez Fıstıklı Salam 90 G



Pınar Hindi Kokteyl Sosis 250 G



Özlem Dana Macar Salam 90G



Pınar 10'Lu Ekonomik Sosis 430 G



Polonez Hindi Fıstıklı Salam 90 G



Polonez Hindi Parça Etli Salam 90G



Keskinoğlu Tombul Piliç Salam 350 G



Erşan Küvet Kokteyl Sosis 400 G



İkbal Füme Dana Sosis 300 G



Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 G



Maret Dana Kokteyl Sosis 250 G



Pınar Kokteyl Sosis 215 G



Maret Pratik Hindi Salam 60 G



Pınar Salam Doyum Büfe 700 G



Torku Dilimli Salam 60 G



Pınar Kahvaltılık Salam 250 G



Pınar Uzun Sosis 225 G



Aytaç Şipşak Piliç Mini Kokteyl Sosis 170 G



Maret Pratik Dana Macar Salam 50 G

MİGROS MARKETLER İNDİRİMLİ SATIŞA ÇIKARTILAN TÜM PAKETLİ SOSİS VE SALAM ÜRÜNLERİ