Kahve tutkunlarına müjde! Yüzde 30 indirim sizleri bekliyor

Migros marketler yeni bir indirim kampanyasına imza atarak bu sefer çay severleri değil kahve tutkunlarını düşündü. Kahve tutkunlarına özel olarak bir çok filtre ve kapsül kahvelerde %30 indirim kampanyasını başlattı. Kampanya doğrultusunda vatandaşlar Money kart ya da Money bonus ile 28 31 Ocak tarihleri arasında indirimli şekilde kahvelerini satın alabilecekler. Özellikle filtre kahve tutkunlarını sevindirecek bu indirim kampanyası doğrultusunda istediğiniz marka filtre kahveyi Migros marketlerde bulmak mümkün!

HANGİ KAHVEYİ SATIN ALMAK İSTİYORSANIZ %30 İNDİRİM SİZLERİ BEKLİYOR

Migros marketler her geçen gün farklı indirim kampanyalarına imza atarken bu sefer 28 Ocak itibari ile başlattığı yeni bir kampanyayı iki gün önce duyurdu. Kampanya doğrultusunda 31 Ocak tarihine kadar vatandaşlar indirimli şekilde diledikleri filtre ve kapsül kahveleri satın alabilecekler. Filtre ve kapsül kahvelerde %30 indirim kampanyasına imza atan Migros marketler, bu ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunun da altını çizdi. Ürünlerin stoklarının anlık değişkenlik göstermesi sebebiyle tedarik edilemeyen ürünler yerine vatandaşlar aynı indirimi kullanarak farklı marka filtre ya da kapsül kahve seçebilecekler. İşte Migros marketlerde %30 indirimli şekilde satışa çıkartılan filtre ve kapsül kahveleri…





Jacobs Monarch Filtre Kahve 500 G



İstanbul Kahve Express Filtre Kahve Süt Aromalı 8G



Lor Espresso 09 Forza 10'lu Kapsül Kahve



Tchibo Cafissimo Caffe Crema Rich Aroma 10'Lu Kapsül Kahve 76 G



İstanbul Kahve Express Filtre Kahve Dark Rost 8 G



Davıdoff Rıch Aroma Espresso Kapsül Kahve 10'lu 55G



Tchibo Cafissimo Espresso Caramel Kapsül 10'lu 75 G



Jacobs Capsule Lungo 6 Classico 52 G



Tchibo Black'N White Filtre Kahve 250 G



İstanbul Kahve Express Filtre Kahve Medium Rost 8 G Lor Espresso 10 Supremo 10'lu Kapsül Kahve



Jacobs Monarch Aroma Filtre Kahve 500 G



Kurukahveci Mehmet Efendi Colombian Press Coffee 250 G



Caffe Milano Espresso Bar Çekirdek Kahve 1000 G



Jacobs Barista Editions Classic Filtre Kahve 225G



Kurukahveci Mehmet Efendi Brazilian Filtre Kahve 250gr



Jacobs Capsule Lungo 8 Intenso 52 G



Jacobs Monarch Espresso 500 G



Davıdoff Espresso 57 Rıstretto Kaps.kahve 10'lu 55G



Kurukahveci Mehmet Efendi Colombian Filtre Kahve 250 G



Tchibo Exclusive Decaf Filtre Kahve 250 G



Jacobs Capsule Espresso 10 İntenso 52 G



Dripesso Pratik Filtre Kahve 5'Li (5x8G) 40 G



Tchibo Cafissimo Espresso Elegant Aroma 10'Lu Kapsül Kahve 70 G



Lor Espresso 07 Splendente 10'lu Kapsül Kahve



Zel Kolajenli Filtre Kahve 125 G



Starbucks Espresso Roast Kapsül Kahve 10'lu 57G



MİGROS %30 İNDİRİMLİ TÜM KAHVELER